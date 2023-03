Wyjaśniło się, czy Jeremy Sochan będzie grał w reprezentacji Polski. Padły ważne słowa, wtedy możemy zobaczyć go na parkiecie

Jeremy Sochan w tym sezonie jest prawdziwą gwiazdą San Antonio Spurs i mimo debiutanckiego sezonu, robi na wszystkich kibicach i ekspertach ogromne wrażenie. Dobra postawa sportowca zwróciła uwagę polskich kibiców, dziennikarzy i działaczy koszykarskich, którzy zaczęli sobie zadawać pytanie, czy zobaczymy koszykarza w barwach reprezentacji Polski. Wizytę w USA odbył w tej sprawie prezes PZKosz, który w rozmowie z Interią przedstawił szczegóły spotkania z graczem i jego otoczeniem. Wiemy, kiedy możemy zobaczyć Sochana w barwach Biało-Czerwonych.

Kiedy Jeremy Sochan zagra w reprezentacji Polski? Prezes PZKosz udzielił jasnej wypowiedzi

Radosław Piesiewicz, prezes PZKosz o kulisach swojej wizyty w Stanach Zjednoczonych mówi z wielkim optymizmem i potwierdza, że sam Sochan jest bardzo zainteresowany grą dla reprezentacji Polski, w której, możliwe że wystąpi w trakcie prekwalifikacji olimpijskich do igrzysk olimpijskich w Paryżu.

- Byłem niedawno u Jeremy'ego Sochana. On też bardzo chce grać w kadrze. Zresztą występował w biało-czerwonej koszulce w kadrach U-15 i U-17. Ma za sobą też debiut w seniorskiej reprezentacji. Oczywiście teraz jest graczem San Antonio Spurs i to klub musi wyrazić zgodę na jego grę w kadrze. Takie są zasady. Rozmawiałem jednak z wiceprezesem Ostróg oraz z generalnym menedżerem i doszliśmy do konkluzji, że gra w reprezentacji Polski będzie dla Jeremy'ego najlepsza dla jego rozwoju. Mam nadzieję, że jeśli pozwoli mu na to jego zdrowie, to zobaczymy go w Polsce już przy okazji turnieju prekwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich w Paryżu - powiedział szef PZKosz.