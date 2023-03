Ivana Knoll zrzuciła z siebie wszelkie ubrania i odsłoniła gorące tajemnice swojego ciała Fotografia powala

Zadyma piłkarzy reprezentacji z policją. Przed hotelem doszło do rękoczynów, zawodnik wylądował na komisariacie

Andrij Szewczenko surowo o dopuszczeniu rosyjskich sportowców do kwalifikacji olimpijskich: Cały świat jest przeciwko!

Leo Messi przeszedł do historii. Mistrz świata ruszył w pościg za Cristiano Ronaldo

Ivana Knoll nie przestaje zaskakiwać! Mimo że modelka rodem z Bałkanów już nie raz zadziwiała fanów piłki nożnej wyjątkowo gorącymi fotografii, to tym razem poszła o krok dalej i całkowicie zrzuciła swoje ubrania, odsłaniając uroki swojego ciała. Trzeba przyznać, że obok wyjątkowo odważnego zdjęcia miss mundialu w Katarze ciężko przejść obojętnie! Ta publikacja wprost powala na łopatki.

Mimo że od czasu piłkarskich mistrzostw świata w Katarze minęło już trochę czasu, to Ivana Knoll nadal korzysta ze sławy zdobytej na światowym czempionacie. Przypomijmy, że na mundialu chorwacka piękność zrobiła dość dużą sensację, pojawiając się w wyjątkowo odważnych strojach na meczach swojej kadry. Tuż po zakończeniu piłkarskich emocji, gwiazda zaczęła publikować wyjątkowo gorące zdjęcia, które stały się prawdziwym hitem w internecie. O ile poprzednie zdjęcia były naprawdę odważne, o tyle tym razem gwiazda naprawdę przekroczyła granicę, rozbierając się do kamery i pokazując uroki swojego ciała, będąc odzianą wyłącznie w czarną bieliznę. Aby zobaczyć inne gorące Ivany Knoll, przejdź do galerii umieszczonych w tekście.

i Autor: instagram.com/knolldoll