i Autor: Instagram/annalewandowska Robert i Anna Lewandowscy

Święta u Lewandowskich

Robert Lewandowski pokazał, jak spędza święta. Piłkarz Barcelony zwrócił się do kibiców

RoSz 7:51

Święta to idealny czas, aby chociaż przez chwile spędzić go z najbliższymi. Podczas trwającego świętowania Wielkanocy w wielu regionach kraju dopisała pogoda i można wykorzystać to na spędzanie aktywnie czasu. Tak zrobił też Robert Lewandowski, który stanął do świątecznego zdjęcia z całą rodziną i widać po ubiorze części ekipy, że nie było to zwykłe wyjście na spacer.