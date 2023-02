Chorwacka seksbomba na meczu Polaka. Ivana Knoll odsłoniła wdzięki, miss mundialu powala

Co on chciał zrobić? Kuriozalny samobój reprezentanta Polski, niechlubne miejsce w historycznym rankingu

Ivana Knoll nie przestaje obserwować rozgrywek piłkarskich! Super modelka, która wsławiła sie kibicowaniem reprezentacji Chorwacji w trakcie mistrzostw świata w Katarze, na własne oczy chciała zobaczyć hitowe starcie klubu Jakuba Kiwiora - Arsenalu z Manchesterem City. Na nieszczęście chorwackiej piękności, która była w trakcie meczu za Arsenalem, "Kanonierzy" przegrali i przez swoją porażkę stracili pozycję lidera angielskiej Premier League.

Ivana Knoll oglądała mecz Polaka. Gorące zdjęcia obiegły internet

Mimo że modelka aktywnie wspierała reprezentację Chorwacji na mistrzostwach świata w Katarze, to okazuje się, że miłość do drużyny narodowej nie jest jej jedyną piłkarską sympatią. Okazuje się, że chorwacka seksbomba jest także fanką Arsenalu i została zaproszona przez "Kanonierów" na hitowe starcie w Premier League. Mimo że drużyna Jakuba Kiwiora przegrała, przez co straciła pozycję lidera angielskiej ekstraklasy na rzecz The Citizens, to sama gwiazda dostała koszulkę klubu i nie mogła ukryć swojej radości z wizyty na stadionie Emirates.

- Dziękuję Arsenal. Tak się cieszę, że mogę tu być - napisała modelka na mediach społecznościowych.