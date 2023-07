Grzegorz Krychowiak kłóci się o kasę, a jego żona rozpala zmysły. Co za figura!

Mirosław Stasiak zabrał głos w sprawie afery PZPN! Wyznał prawdę, to dlatego poleciał do Mołdawii

to wymagało odwagi

To trzeba zobaczyć!

Były gwiazdor kadry to zapalony podróżnik. Podczas urlopu zabrał żonę w kolejną podróż. Para odwiedziła kilka nowych krajów jak Madagaskar, Fidżi, Japonia czy Indie. Po powrocie z egzotycznych wojaży wypoczywali z ukochaną we Włoszech. Spędzili miły czas na Sardynii, gdzie choć na moment piłkarz mógł zapomnieć o ostatnich problemach. Trzeba przyznać, że dużo się u niego wydarzyło. Co dalej z przyszłością byłego kadrowicza?

Tego piłkarza brakuje w reprezentacji Polski? "Poustawiałby te klocki"

Krychowiak w ubiegłym sezonie występował w Arabii Saudyjskiej. Jednak wiadomo, że nie wróci już do Al-Shabab. Jednak zostanie w tym kraju. A to wszystko za sprawą Czesława Michniewicza. Były selekcjoner reprezentacji Polski odpowiada teraz za wyniki Abha Club i zdecydował się sięgnąć po doświadczonego pomocnika.

Lekarz reprezentacji Polski Jacek Jaroszewski: Krychowiak chciał zrobić ze mnie niewolnika

Sonda Czy w kolejnych meczach reprezentacji Fernando Santos powinien sięgnąć po Grzegorza Krychowiaka? Tak, tegoroczne wyniki pokazują, że bardzo by się przydał Absolutnie nie, niech Krycha skupi się na podróżowaniu i social mediach