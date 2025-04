Nie żyje polski mistrz świata. Maciej „Shushei” Ratuszniak miał 38 lat. Zmagał się z chorobą

Nie żyje mistrz świata League of Legends, Maciej „Shushei” Ratuszniak

Tragiczna informacja obiegła świat e-sportu. Zmarł jedyny w historii mistrz świata League of Legends z Polski Maciej „Shushei” Ratuszniak, który w 2011 roku w finałach Worlds sezonu pierwszego grał w barwach Fnatic. W tamtym momencie był jednym z czołowych zawodników świata na swojej pozycji midlanera (występował na środkowej alei w grze League of Legends).

Polak zdobył także nagrodę dla najlepszego zawodnika Worldsów. Zajmował także czołowe pozycje na IEM w Kolonii (trzecia pozycja) i IEM w Nowym Jorku (zwyciężył razem z Fnatic). Sukcesy odnosił także w Europie. Przed dołączeniem do Fnatic zajął pierwsze miejsce w IEM w Hannowerze z ekipą myRevenge.

Maciej „Shushei” Ratuszniak zmagał się z rakiem

O śmierci Macieja „Shusheia” Ratuszniaka poinformowała jego siostra Dorota. 38-latek zmagał się z nowotworem.

– Wczoraj serce mojego brata zatrzymało się, łamiąc przy tym ogrom serc. Maciej Ratuszniak, ukochany mąż, syn, brat i wujek. Przyjaciel... Miłośnik swoich piesków, Saito i Yuona. Shushei, zapalony gracz i mistrz świata w League of Legends, zmarł 28 kwietnia, po krótkiej i zaciętej walce z rakiem – napisała na Facebooku.

Kariera Macieja „Shusheia” Ratuszniaka

E-sportowa kariera Ratuszniaka rozpoczęła się w zespole All Against Authority. Po roku trafił do myRevenge, z którego został zakontraktowany do jednej z najsłynniejszych drużyn Fnatic.

W trakcie kariery reprezentował także EloHell, IwantCookie, DragonBorns, Pulse Esports, Venatores i Team ESC PRO.