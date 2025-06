Piłkarz ofiarą brutalnego ataku. Został oblany kwasem! Przez ponad 2 miesiące nie mógł dotknąć piłki

Marcin Najman wściekły przez wybory prezydenckie! Nie wytrzymał. "Co za szajs!"

Trzynaście miesięcy temu życie Faisala Halima, jednej z największych gwiazd malezyjskiej piłki nożnej, legło w gruzach. Podczas zwykłej wizyty na zakupach z rodziną napastnik klubu Selangor FC i reprezentacji Malezji został oblany kwasem przez nieznanego sprawcę. Doznał oparzeń czwartego stopnia, które wymagały czterech operacji i długich dni spędzonych na oddziale intensywnej terapii. Atak pozostawił głębokie blizny, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. – Nie boję się, ale po prostu nie chcę, żeby coś takiego się powtórzyło – wyznał 27-latek w rozmowie z BBC Sport, dodając, że obecnie unika publicznych miejsc i skupia się na rodzinie oraz treningach.

Incydent wydarzył się zaledwie trzy miesiące po tym, jak Halim strzelił spektakularną bramkę dla Malezji w zremisowanym 3:3 meczu z Koreą Południową podczas Pucharu Azji w styczniu 2024 roku. Jego gol, po minięciu m.in. obrońcy Bayernu Monachium Kim Min-jae, był ozdobą turnieju i potwierdzeniem jego statusu jako kluczowego gracza. Od września 2022 do stycznia 2024 zdobył 13 bramek w 21 meczach w kadrze narodowej.

Miał oparzenia twarzy, szyi, dłoni i klatki piersiowej

Oparzenia twarzy, szyi, ramion, dłoni i klatki piersiowej poważnie utrudniły Halimowi mowę i poruszanie się. Przez ponad dwa miesiące nie mógł nawet dotknąć piłki.

W każdej chwili wracały te obrazy. Było bardzo ciężko, byłem psychicznie załamany, moje morale było bardzo niskie. Cała Malezja modliła się za mnie. To dało mi więcej odwagi, by znów grać – wspomina.

Przyznał, że były momenty, gdy z powodu strachu rozważał zakończenie kariery. Jednak wsparcie, jakie otrzymał, okazało się kluczowe, podkreślając rolę wiadomości od fanów, które czytała mu żona.

Już w lipcu 2024 roku, zaledwie 90 dni po ataku, Faisal rozpoczął rekonwalescencję i treningi indywidualne, a miesiąc później znalazł się na ławce rezerwowych Selangor FC. Powrót nie był łatwy, ale determinacja piłkarza była silniejsza. – Chcę po prostu grać – deklaruje. – Jestem pewny siebie, normalny i w 100 procentach gotowy.

Jego niezwykły powrót na boisko stał się faktem. W marcu 2025 roku strzelił pierwszego gola od czasu rekonwalescencji, celebrując go w stylu Cristiano Ronaldo, a następnie skompletował hat-tricka w wygranym 7:0 meczu przeciwko Kelantan Darul Naim. Krótko potem otrzymał powołanie do reprezentacji Malezji i 25 marca zagrał w wygranym 2:0 meczu eliminacji Pucharu Azji przeciwko Nepalowi. Halim ma nadzieję pomóc Malezji w awansie do kolejnego Pucharu Azji.

Trenerzy są pod wrażeniem jego postawy. – Historia powrotu Faisala jest inspirująca – stwierdził Katsuhito Kinoshi, szkoleniowiec Selangor. Selekcjoner reprezentacji Malezji Peter Cklamovski dodał: – Jest fantastycznym skrzydłowym, ekscytującym graczem. Zasługuje na to i czuję, że ma historię do opowiedzenia.