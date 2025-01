i Autor: Cyfra Sport Polska - Wyspy Owcze RELACJA NA ŻYWO piłka ręczna ME Polska - Wyspy Owcze za darmo live online mecz Polska - Wyspy Owcze 15.01.2024 Polska - Wyspy Owcze WYNIK

MŚ w piłce ręcznej

Polska - Czechy TV na żywo. Transmisja STREAM ONLINE: Gdzie oglądać mecz mistrzostw świata Polska - Czechy 17.01.2025

Reprezentacja Polski rozpoczęła zmagania na mistrzostwach świata w piłce ręcznej. Podopieczni Marcina Lijewskiego mimo porażki z Niemcami zaprezentowali się dobrze i do 40. minuty remisowali 21:21. Niestety skuteczność biało-czerwonych się zacięła i przez to ostatecznie przegrali 35:28. Kolejnym rywalem Polaków będą Czesi, którzy w pierwszym spotkaniu zremisowali ze Szwajcarią 17:17. To będzie ogromna szansa dla Polaków, aby zdobyć komplet punktów.