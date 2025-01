i Autor: Cyfra Sport Polska - Szwajcaria NA ŻYWO transmisja TV

Polska - Szwajcaria NA ŻYWO transmisja TV gdzie oglądać? Mecz o wszystko Polska - Szwajcaria stream online live 19.01.2025

Dwa pierwsze mecze pierwszej fazy mistrzostw świata nie poszły po myśli polskich piłkarzy ręcznych. Po porażce z Niemcami zremisowali oni w kolejnym spotkaniu z Czechami i teraz muszą stawić czoła Szwajcarom w meczu o honor. Podopieczni Marcina Lijewskiego potrzebują zwycięstwa, aby awansować do fazy zasadniczej. Jeśli z kolei zremisują w starciu Polska - Szwajcaria, to będą musieli czekać na rozstrzygnięcie meczu Czechów z Niemcami i liczyć na to, że nasi zachodni sąsiedzi wygrają. Sprawdźcie, gdzie oglądać mecz Polska - Szwajcaria.