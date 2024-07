Anna Kurek przyznała się do tego bez mrugnięcia okiem. Nie mogła się powstrzymać w tej sytuacji

Start igrzysk olimpijskich w Paryżu zbliża się wielkimi krokami. Wszyscy polscy kibice liczą na ogromną liczbę medali, a wśród nich mówi się także o tych w siatkówce. Podopieczni Nikoli Grbicia tuż przed tą prestiżową imprezą pokazywali na parkiecie, że nie do końca ta ostateczna forma jest gotowa na igrzyska olimpijskie w Paryżu. Mimo to, wszyscy liczą, że trwająca od wielu lat klątwa ćwierćfinału zostanie przełamana, a "biało-czerwoni" spełnią marzenia wszystkich kibiców sięgając po jeden z medali. Cieszy także sytuacja kobiecego zespołu, ponieważ Stefano Lavarini w fenomenalny sposób wpłynął na grę Polek, co potwierdzają wyniki od dłuższego czasu, m.in. dwukrotne zdobycie brązowego medalu w Lidze Narodów - 2023 i 2024.

i Autor: Instagram/Anna Kurek

Anna Kurek nie mogła się oprzeć. Kapitan reprezentacji Polski zapomniał o tej rzeczy

Bartosz Kurek, jak i wszyscy reprezentanci Polski, którzy otrzymali szansę na pojawienie się na igrzyskach olimpijskich w Paryżu niebawem wyruszą do stolicy Francji. Żona kapitana reprezentacji Polski zauważyła, że atakujący zapomniał o jednej rzeczy i podzieliła się tym z fanami. - Nie wiem, jak wy, ale ja lubię kraść ciuchy swojemu mężowi. Zaraz zobaczymy o co tu chodzi. Nie! Sweterek w serek, już widzę Bartozego w tym! Jest trochę duży, ale to nie szkodzi, styl oversize jest nadal w modzie. I co myślimy? Elegancja, Francja! - powiedziała Anna Kurek, przymierzając ubranie.