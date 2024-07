Dominik Abus powiedział o ciężkim uzależnieniu po latach. Gwiazdor Googlebox stracił przez to furę pieniędzy

Co za skuteczność!

Dominik Abus przez lata występowania na antenie TTV w programie "Googlebox. Przed telewizorem" zyskał ogromną liczbę fanów. 45-latek był wielokrotnie zapraszany na różnego typu gale sportów walk, takich jak: GROMDA, czy PRIME MMA. Przez pewien czas Abus wraz z kolegami, czyli Krzysztofem Radzikowskim oraz Konradem Karwatem tworzył content na kanale "Strong Ekipa", jednak gwiazdor "Googlebox. Przed telewizorem" zdecydował się odejść z powodów prywatnych, o czym poinformowali jego koledzy na filmiku. - Odszedł z powodów prywatnych swoich. Między nami nic się nie wydarzyło. Nie szukamy sensacji, żali, roszczeń. Nikt się nie będzie kłócił, dalej jesteśmy przyjaciółmi, dalej się kolegujemy [...]"

Dominik Abus przyznał się do uzależnienia. Gwiazdor TTV powiedział wprost o wyprawach do kasyna

Abus w jednym z filmików na kanale "Strong Ekipy" przyznał się, że w przeszłości był uzależniony od gier hazardowych, 45-latek zdradził, jakie pieniądze wchodziły w grę. - Jak coś robić to robić konkretnie. Jak grałem w maszyny, byłem hazardzistą, jak miałem depresję i się dobrze czułem to przegrałem dużo. Dom przegrałem? Przegrałem - przekazał Abus.

Do tej rozmowy wtrącił się Krzysztof Radzikowski, który potwierdził słowa kolegi. - Tam było stania, a stania. Wiecie, jak było z nim na maszynach? On brał na przykład 4 tysiące, grał na tej stawce i wygrał 25 tysięcy [...] Nie wiedziałem, jak tam stać, bo to była taka zadymiona dziupla - zaznaczył były strongman.