Kaja Burneika w skąpym stroju wije się wokół męża! Zmysłowy taniec na specjalnej imprezie. "Hardkorowa"

Robert Burneika jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w Internecie. Kulturysta wielokrotnie wchodził do oktagonu z reguły to miało miejsce podczas gal federacji freak-fightowych. "Hardkorowy Koksu" stoczył podczas przygody w klatce cztery walki, aby jego rywalami byli: Marcin Najman, Dawid Ozdoba, Paweł "Popek" Mikołajuw oraz Robert "Robur" Orzechowski. Z dwoma pierwszymi wygrał, natomiast w kolejnych walkach odniósł porażkę. Burneika często w mediach społecznościowych pokazuje się ze swoją żoną Kają, gdzie widać, że sprawia im to frajdę, a fani często ich komplementują.

Hardkorowa impreza! Kaja i Robert Burneika szaleją na parkiecie

Kaja Burneika nie raz potrafiła zachwycić fanów gorącymi fotografiami czy nagraniami na swoich profilach w mediach społecznościowych. "Hardkorowy Koksu" wraz z żoną i tym razem nie zawiedli. Para najwidoczniej wylądowała na przebieranej imprezie, Kulturysta był przebrany na wzór rapera, natomiast Kaja miała bardzo kusy strój i specjalną srebrną maskę na twarzy. Oboje świetnie się bawią do znanych hitów, na pewno szczególną uwagę przykuwa odsłonięta po części figura żony "Hardkorowego Koksa". Całe nagranie zostało podpisane "Hardkorowa impreza, a nie jakieś tam kanapeczki".