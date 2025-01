i Autor: eastnews

Gianni u Donalda

Gianni Infantino wkręcił się na inaugurację Donalda Trumpa. Co za historia!

Gianni Infantino to bezsprzecznie najpotężniejsza postać światowej piłki nożnej, ale Szwajcar coraz częściej pokazuje, że mocno ciągnie go do polityki. Nie ukrywał w przeszłości świetnych relacji z Władimirem Putinem, a teraz kręci się wokół nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa.