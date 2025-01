Wczoraj podczas meczu ligowego Getafe z Barceloną, Balde był ofiarą rasistowskich zachowań i ataków kibiców. - Wiedzieliśmy, na jaki stadion przyjeżdżamy, wiedzieliśmy, że to trudny teren i rywal. Chcę również powiedzieć, że ze strony części kibiców zebrałem rasistowskie obelgi. Uważam, że to nie powinno się nadal zdarzać. To było w pierwszej połowie, ostrzegłem arbitra, a on aktywował protokół i w drugiej części już tego nie było – powiedział Balde cytowany przez hiszpańskie media.

Czy Pogoń Szczecin uniknie katastrofy? Pieniądze z miasta mają ugasić pożar

Dzisiaj głos w sprawie zabrał szef FIFA Gianni Infantino. - Jestem przerażony rasistowskimi atakami na zawodnika FC Barcelona, Alejandro Balde, podczas meczu La Ligi przeciwko Getafe CF - napisał Infantino w oświadczeniu opublikowanym na instagramie. - Potępiam te akty, które nie powinny mieć miejsca ani w piłce nożnej, ani w społeczeństwie. Rasizm to plaga, z którą musimy walczyć razem, aby ją pokonać. Nie dla rasizmu. Nie dla żadnej formy dyskryminacji" – dodał. Balde dotrwał na boisku do końca meczu, ale widać było, że jest bardzo zdenerwowany. W końcówce meczu wdawał się w przepychanki z zawodnikami Getafe, co w dużej mierze mogło być wywołane frustracją po rasistowskich okrzykach kibiców. Zachowania rasistowskie powtarzają się na boiskach w tym kraju co jakiś czas. Obiektem ataków był kilka razy jeden z piłkarzy największego rywala „Barcy”, zawodnik Realu Madryt, Brazylijczyk Vinicius jr. FC Barcelona wsparła Balde publikując swoje stanowisko w klubowych social mediach. - Nie ma miejsca na rasizm. Jesteśmy z Tobą w 100%, Balde – brzmi jeden z wpisów na platformie X. Rodzice czarnoskórego Balde pochodzą z Dominikany oraz Gwinei Bissau, ale on urodził się w Barcelonie. Reprezentuje Hiszpanię, począwszy od reprezentacji U-16 po dorosłą kadrę, w której rozegrał 7 meczów.

Kamil Grosicki nie mógł dłużej tolerować plotek. Mocno go to bolało, dzisiaj wszystko wyjaśnił

Jan Tomaszewski zachwycony Robertem Lewandowski. Najlepszy piłkarz w historii | Futbologia Przemka Ofiary Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.