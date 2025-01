Nieoficjalnie: eliminacje do mundialu podzielone między dwa stadiony. Do „Kotła Czarownic” wraca też towarzyskie granie

Michał Listkiewicz: Spór o Stadion Narodowy to typowe „Kowal zawinił, Cygana powiesili”... [MIŚ Z OKIENKA]

Grozili reprezentantce Polski śmiercią! Zakazali jej przyjechać do kraju. Znienawidzona Gabriela Grzywińska poskarżyła się rosyjskim mediom

ujawniła to

Narodowy czy Śląski? Jan Tomaszewski grzmi: Jakby to stało się w Anglii, federacja musiałaby się wynieść z Londynu!

Prezes Cezary Kulesza wraz z sekretarzem generalnym PZPN, Łukaszem Wachowskim, w minionym tygodniu odwiedzili Górny Śląsk. „Wizytowali” Stadion Śląski, odbyli także rozmowy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, który jest właścicielem i administratorem kultowego obiektu. Informowaliśmy już, że w wyniku tych rozmów ustalono organizację w chorzowskim „Kotle Czarownic” jednego spotkania w ramach tegorocznych eliminacji mundialu 2026.

Dziś możemy to potwierdzić. 7 września Biało-Czerwoni zagrają w Chorzowie z Finlandią. Pozostałe trzy gry o punkty w roli gospodarza polscy piłkarze rozegrają w Warszawie, na PGE Narodowym. Mowa o potyczkach z Litwą (21.03.), Maltą (24.03.) oraz Hiszpanią lub Holandią (14.11.).

Polaków czekają w tym roku jeszcze dwie potyczki towarzyskie, w terminach wolnych od gier kwalifikacyjnych. Wiele wskazuje na to, że obydwie też odbędą się na Górnym Śląsku. Mowa o spotkaniach 7 czerwca oraz 9 października. W tym drugim przypadku finalna decyzja jeszcze nie zapadła, ale właśnie „Kocioł Czarownic” jawi się jako najpoważniejszy kandydat do przyjęcia podopiecznych Michała Probierza.

Nie wiadomo natomiast – przynajmniej na ten moment – z kim zmierzą się Polacy w owych grach kontrolnych. Na termin czerwcowy brane pod uwagę były m.in. kandydatury Cypru oraz Słowacji, ale żadna wiążąca decyzja w tej sprawie nie zapadła.

Warto pamiętać, że Stadion Śląski – w przeciwieństwie do areny warszawskiej – jest na co dzień także areną meczów ligowych. Swoje spotkania w 1. lidze rozgrywa tutaj Ruch. Do zaplanowanych na marzec gier eliminacyjnych kadry, „Niebiescy” aż czterokrotnie wybiegną na chorzowską płytę. Stan murawy też był jednym z argumentów, branych pod uwagę przy „przydzielaniu” przez związek meczów reprezentacyjnych.

Zapraszamy do obejrzenia materiału z wizyty Prezesa PZPN Cezarego Kuleszy, wiceprezesa ds. organizacyjno-finansowych PZPN, a zarazem prezesa Śląskiego ZPN Henryka Kuli oraz sekretarza generalnego federacji Łukasza Wachowskiego w województwie śląskim.Więcej o wizycie ➡️… pic.twitter.com/4C53IXXBYv— PZPN (@pzpn_pl) January 17, 2025

Sonda Gdzie powinna grać reprezentacja Polski w eliminacjach MŚ 2026? Na PGE Narodowym w Warszawie Na Stadionie Śląskim w Chorzowie Na różnych obiektach w kraju, bez wskazania jednego głównego stadionu