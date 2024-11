Marcin Gortat ostro o Donaldzie Trumpie. Pojechał z nim doszczętnie! Same ostre słowa

Mariusz Pudzianowski we Wszystkich Świętych zrobił coś szalonego. Poszedł do lasu i… Poniosła go fantazja

Wybory prezydenckie w USA. Tego kandydata wybierze Marcin Gortat?

Marcin Gortat od lat związany jest ze Stanami Zjednoczonymi. Była gwiazda NBA doczekała się jakiś czas temu amerykańskiego obywatelstwa i będzie mogła pierwszy raz głosować w wyborach prezydenckich w USA. O tę kwestię został zapytany podczas rozmowy z Orientuj.się. Marcin Gortat nie powstrzymywał się od surowego komentarza.

Koszykarz został zapytany o to, z którym z kandydatów zagrałby w swój ukochany sport. Gortat bez większego zawahania przyznał, że byłaby to Kamala Harris.

— Myślę, że Ameryka dzisiaj potrzebuje Kamali Harris, a nie Donalda Trumpa – przyznał wprost.

Marcin Gortat ostro o Donaldzie Trumpie. „Nie potrzebujemy takiego klauna”

Marcin Gortat przyznał, że jako osobie zamożnej jest mu bliżej do Donalda Trumpa. W grę nie wchodzi jednak zagłosowanie na niego. — Mimo że jako osoba zamożna byłoby mi prawdopodobnie bliżej do pana Trumpa i jego biznesowych pomysłów, które by wprowadził i które by sprawił, że zarobiłbym więcej pieniążków, to mimo to Kamala Harris jest chyba najbardziej odpowiednią osobą na to stanowisko – powiedział.

Po chwili wrzucił naprawdę ostre słowa pod adresem Donalda Trumpa.