Marcin Najman nie mógł wytrzymać po słowach Krzysztofa Stanowskiego! "El Testosteron" zapowiedział swoją kandydaturę, fani będą w szoku

Krzysztof Stanowski ruszył z nowym projektem o nazwie "Kanał Zero". Dziennikarz po rozstaniu z "Kanałem Sportowym" zapowiadał, że szykuje coś naprawdę grubego. Liczby nie kłamią, 41-latek zaliczył znakomity początek, notując w debiutanckim formacie "Godzina Zero - Oficjalny Start" aż 1,3 mln wyświetleń. Program trwał około 4,5 godziny. Stanowski poszedł krok dalej i już w piątek o godzinie 20:00 został udostępniony wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą, gdzie dziennikarz zdradził szokujące plany na przyszłość. - Panie prezydencie, jakby nie jest tajemnicą dla moich widzów, że mam pewne plany. Chciałbym zobaczyć, jak to jest być kandydatem na prezydenta, a nie da się tego zrobić inaczej niż startując w wyborach na prezydenta, w związku z tym zamierzam to zrobić - przekazał "Stano".

Marcin Najman zapowiada start w wyborach prezydenckich! "El Testosteron" wychodzi naprzeciw Krzysztofowi Stanowskiemu

Marcin Najman od razu zareagował na zapowiedź Stanowskiego i nagrał oświadczenie w mediach społecznościowych. - W świetle obecnych faktów cesarz nie może pozostać obojętny, dlatego postanowiłem, że również wystartuję w wyborach prezydenckich. Nie mogę pozostawić całego ludu cesarskiego na pastwę takich nikczemników. No bo czego możemy spodziewać się po nowym prezydencie Stano Wybielaczu na samym początku kadencji? No przede wszystkim ułaskawienia "Fryzjera", ustawowe zakazanie pytań Czesławowi o 711 połączeń i tego typu regulacje. Moi drodzy, nie możemy do tego dopuścić. To, czego będę domagał się jeszcze w prawyborach, to debaty. Debaty pomiędzy mną - cesarzem - a Stano Wybielaczem - przekazał.

- Cesarz was nie zostawił moi drodzy, cesarz jest łaskawy i dlatego podejmę to wyzwanie i stanę w szklanki ze Stano Wybielaczem w kampanii prezydenckiej - zakończył Najman.