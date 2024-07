Nie żyje młody piłkarz. 17-latek został porażony przez prąd, przerażające informacje dotarły do Polski

O dwóch takich, co wygrali mundial. Dziś mija dokładnie 10 lat od chwili, gdy urodzeni w Polsce piłkarze sięgnęli po złoto mistrzostw świata

Speedway of Nations Transmisja TV Gdzie oglądać żużel dzisiaj Finał SON Manchester STREAM ONLINE LIVE 13.07.2024

Speedway of Nations

Przykre informacje dotarły do Polski. W wieku 17 lat zmarł bramkarz z Bośnii i Hercegowiny, Kristian Klarić. Golkiper spędzał czas w restauracji i właśnie tam zginął rażony prądem. Kibice w kraju pogrążyli się w żałobie.

Nie żyje młody bramkarz. 17-latek zginął rażony prądem

Kristan Klarić był bardzo dobrze zapowiadającym się bramkarzem bośniackiego drugoligowca - NK Rudar Kamengrad. Nastolatek spędzał piątkową noc w restauracji, gdzie zginął rażony prądem, o czym informują tamtejsze media.

- W późnych godzinach popołudniowych w jednej z miejscowych restauracji, młody mężczyzna z Sańskiego Mostu zmarł w niejasnych okolicznościach. Według wstępnych ustaleń został śmiertelnie porażony prądem (...) Więcej informacji na ten jego śmierci powinniśmy uzyskać po przeprowadzeniu przez policję oględzin miejsca tragedii. Rodzinie młodego mężczyzny składamy najszczersze kondolencje - podaje tamtejsza telewizja Sana na swoich mediach społecznościowych.

Swoje kondolencje złożył za to klub Podgrmec z Sańskiego Mostu.

- Nasze myśli i szczere kondolencje kierujemy do rodziny Kristiana i jego drużyny NK Rudar Kamengrad. Z wielkim smutkiem informujemy, że młody bramkarz NK Rudaru Kamengrad, Kristian Klarić, przeniósł się do lepszego świata. Kristian był wzorem do naśladowania i bardzo lubiany przez kolegów. Miał zaledwie 17 lat - napisał klub.