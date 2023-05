Po tej deklaracji Roberta Karasia wybuchła fala optymizmu! "Wracamy do gry", świetne informacje!

Robert Karaś podjął ryzykowną decyzję. Wszystko albo nic, problemy ze zdrowiem zmusiły go do radykalnego kroku

Robert Karaś przekazał świetne informacje na temat swojego stanu zdrowia. Polak, który podjął się bardzo ciężkiego wyzwania pobicia rekordu świata w dziesięciokrotnym Ironmanie, przyznał na swoich mediach społecznościowych, że już pozbył się problemów zdrowotnych i może ukończyć dystans. Po słowach Karasia wybuchła fala wielkiego optymizmu.

W nocy z wtorku na środę ekipa Karasia poinformowała, że Polakowi zrobiła się kontuzja, z która przebiegł 60 kilometrów, po czym zmuszony był do zrobienia sobie przerwy. Sam Karaś poinformował już jednak, że wszystkie problemy zdrowotne zostały zażegnane.

- racamy do gry. Nie pozbyliśmy się kontuzji w 100%, na pewno problem zostanie z nami do końca. Robert w nocy naładował się pozytywną energią, mentalnie jest gotowy. To ten czas, takie wyczyny kosztują bardzo wiele. Teraz z uśmiechem na twarzy biegnie w towarzystwie drugiego Polaka Juranda Czabańskiego, który ukończył właśnie rower i znajduje się na pozycji drugiej - napisano na profilu Karasia.