Smutna wiadomość dotarła do Polski. Nie żyje znany piłkarz, został zadźgany nożem, miał tylko 48 lat

Smutna wiadomość dotarła do Polski. W wieku zaledwie 48 lat zmarł były reprezentant Republiki Południowej Afryki w piłkę nożną - Alton Meiring. Zawodnik, który w trakcie swojej kariery reprezentował takie kluby jak m.in. Mamelodi Sundowns, czy Platinium Stars, został według informacji "The Sun" zadźgany nożem. Informację o śmierci byłego piłkarza przekazał jego klub Luso Africa FC , w którym to Meiring pracował jako szkoleniowiec.

Po skończeniu kariery piłkarskiej Meiring zajął się trenowaniem w amatorskim klubie Luso Africa FC. Niestety, jak donosi "The Sun", mężczyzna zginął na wskutek dźgnięcia nożem. Dochodzenie w tej sprawie trwa, a jak na razie nie przekazano opinii publicznej większej ilości szczegółów.

- Z ciężkim sercem potwierdzamy odejście trenera Altona Meiringa. Był wielkim wsparciem dla klubu i pomagał wielu zespołom w ostatnich sezonach, od juniorów po seniorów, a nawet naszej drużynie kobiecej - czytamy w oświadczeniu Luso Africa FC na Facebooku.

Meiring swoją drużynę narodową reprezentował dwukrotnie w 2006 roku w starciach przeciwko Lesotho i Botswanie. Władze ligi RPA podjęły decyzję, by w związku ze śmiercią swojego zawodnika wszystkie sobotnie mecze ligowe poprzedzić minutą ciszy za zmarłego.