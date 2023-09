Ta błyskotka Cristiano Ronaldo kosztuje fortunę! Większość ludzi może o czymś takim jedynie pomarzyć, cena zwala z nóg

Cristiano Ronaldo na pewno nie będzie dobrze wspominał powrotu po kilku latach do Manchesteru United. Portugalczyk rozstał się z angielskim klubem w dość burzliwy sposób. 38-latek w głośnej rozmowie z Piersem Morganem wyciągnął na światło dzienne problemy z jakimi zmagają się "Czerwone Diabły". Nie spotkało się to z dobrym pozytywnym odbiorem od władz klubowych, a przede wszystkim Erika ten Haga. Ronaldo musiał opuścić Old Trafford, a kontrakt jego został rozwiązany za porozumieniem stron. Były piłkarz Realu Madryt otrzymał bardzo dobrą ofertę z Arabii Saudyjskiej, którą przyjął i rozpoczął grę w Al-Nassr.

Zegarek Cristiano Ronaldo jest wart kilku domów! Kosmiczna cena

Cristiano Ronaldo od dłuższego czasu jest uważany za jednego z najlepiej zarabiających sportowców. Odejście Portugalczyka z Europy do Arabii Saudyjskiej tylko mogło powiększyć jego majątek, ponieważ tam jego kontrakt jest ogromny. 38-latek rocznie zarabia ok. 200 milionów dolarów. Co łatwo przeliczyć na miesiące, tygodnie oraz dni. Ostatnio na nadgarstku Ronaldo można było zobaczyć prawdziwe cacko. Mowa o zegarku, który został wydany tylko w 18 egzemplarzach. Kosmiczna cena gadżetu może zwalić z nóg, bowiem koszt to 920 tysięcy euro, co oznacza około 4,25 milionów złotych.