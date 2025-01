Ze względu na żonę Kuba Rzeźniczak odrzucił tę propozycję. "Dosyć intymna sprawa". Taniec z Gwiazdami zaprosił go do programu

Nie do wiary, jak wygląda dziś Sławomir Toczek! Legendarny rywal Mariusza Pudzianowskiego zmienił się nie do poznania

Ze względu na swój barwny życiorys - szczególnie jeśli chodzi o życie prywatne, Jakub Rzeźniczak stał się postacią nie tylko rozpoznawalną także pozaświatem piłki nożnej, ale również osobą często pojawiającą się na ustach internautów W dużej mierze to właśnie z tego powodu otrzymał on chociażby propozycję walk w freak fightowych organizacjach, gdzie bił się z Tomaszem "Szalonym Reporterem" Matysiakiem i Rogerem Sallą.

Okazuje się jednak, że Jakub Rzeźniczak mógł spróbować swoich sił nie tylko na boisku i w klatce, ale także na parkiecie. Zaoferowano mu bowiem udział w programie "Taniec z Gwiazdami". Po wysłuchaniu oferty, były piłkarz odmówił jednak ze względu na swoją żonę i jak sam twierdzi - podejście do tańca jako do nieco bardziej intymnej rzeczy.

W ostatnich godzinach 2024 roku, Jakub Rzeźniczak postanowił przeprowadzić na swoim profilu na Instagramie małe Q&A i odpowiedzieć internautom na nurtujące ich pytania. Po otrzymaniu sporej ilości stwierdził, że w większości nie ingerują one przesadnie w prywatność jego i jego żony i może udzielić odpowiedzi na wybrane z nich. Na liście pojawiło się pytanie o to, czy były piłkarz zgodziłby się na udział w "Tańcu z Gwiazdami".

- Miałem telefon apropos udziału. Podziękowałem za zainteresowanie i odmówiłem. Wiem, że nie byłoby to komfortowe dla mojej Żony zresztą również bym nie chciał by ona wystąpiła w takim programie. Taniec jest dosyć intymną sprawą i ja w swoim życiu tańczyć chcę tylko z @paulina_rzezniczak - wyznał na Instagram Stories Rzeźniczak ujawniając, że doszło do kontaktu w tej sprawie.

i Autor: FAME MMA materiały prasowe Jakub Rzeźniczak

Jakub Rzeźniczak tworzy udany związek ze swoją żoną Pauliną już od dłuższego czasu. W listopadzie 2022 roku para postanowiła sformalizować swój związek i stanęła na ślubnym kobiercu, a kilka miesięcy później szczęśliwi małżonkowie doczekali się dziecka - córki Antosi. W tym samym Q&A piłkarz wyznał również, że wraz z żoną bardzo dbają o zdrowie swojej pociechy chodząc na wszystkie szczepienia oraz kontrolne badania, aby upewnić się, że z córeczką wszystko jest w porządku.