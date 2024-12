Nie żyje była partnerka Jakuba Rzeźniczaka. Tak piłkarz zareagował na śmierć Eweliny Ślotały

Anna Lewandowska w szpitalu. Trenerka fitness przeszła operację. Powiedziała, co ją teraz czeka

Bardzo smutne informacje zostały przekazane w sprawie byłej partnerki Jakuba Rzeźniczaka. Na facebookowym profilu Prószyński i S-ka można przeczytać informacje na temat śmierci Eweliny Ślotały. - Z przykrością zawiadamiamy o śmierci Eweliny Ślotały, naszej autorki. Jej książki „Żony Konstancina”, „Kochanki Konstancina”, „Rozwódki Konstancina”, „Matki Konstancina” znalazły liczne grono wiernych czytelniczek. Ewelina upominała się w nich o prawa kobiet doświadczających podwójnych standardów i złego traktowania w środowiskach, które są poza podejrzeniem. Wyrażamy głęboki żal z powodu przedwczesnej śmierci, przekazujemy wyrazy współczucia Najbliższym - napisano.

Ślotała największą popularność zdobyła, dzięki książce pt. "Żony Konstancina", gdzie opisała opisała życie kobiet z majętnymi biznesmenami. Po tak ciepłym przyjęciu pierwszej pozycji była partnerka Rzeźniczaka wydała kolejne książki: "Kochanki Konstancina", "Rozwódki Konstancina" i "Matki Konstancina".

Tragiczna informacja dotycząca śmierci byłej partnerki Jakuba Rzeźniczaka. Tak na tą złą informację zareagował piłkarz

Ślotała za każdym razem wypowiadając się o Jakubie Rzeźniczaku mówiła o piłkarzy same ciepłe słowa. - Ma on w sobie mnóstwo uroku, dlatego wybacza mu się pewne wpadki. Po prostu wchodząc w związek z nim, trzeba być przygotowanym na to, że Kuba jest, jaki jest - zaznaczyła w rozmowie z portalem "Kozaczek".

Rzeźniczak, gdy tylko dowiedział się o jej śmierci zaraz za pomocą mediów społecznościowych uczcił pamięć byłej partnerki. "Dziś dotarła do nas informacja o śmierci Eweliny Ślotały. Przyjmijcie nasze kondolencje" - napisał 38-latek.

Ślotała zmarła w bardzo młodym wieku - 35 lat. Osierociła kilkuletniego syna.