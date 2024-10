Nie mogliśmy złapać oddechu po pikantnym nagraniu tej zawodniczki. Najpiękniejsza golfistka świata zrobiła to z ogromnym wdziękiem

Paige Renee Spiranac to amerykańska modelka, instruktorka golfa, a także była zawodniczka w tej dyscyplinie. Swoją grę rozwijała w college'u na Uniwersytecie Arizona oraz San Diego State University, gdzie zyskiwała wiele wyróżnień. Wcześniej uprawiała gimnastykę i miała ogromne nadzieje na start w igrzyskach olimpijskich. Niestety skończyło się tylko na marzeniach, ponieważ w wieku 12 lat doznała kontuzji rzepki przez co zakończyła karierę gimnastyczną i rozpoczęła przygodę z golfem. Co rozpoczęło falę działań ze strony golfistki, ponieważ oprócz osiągnięć w bardzo popularnej dyscyplinie zaczęła udzielać się w mediach społecznościowych i zdecydowała się uruchomienie strony internetowej opartej na subskrybcji - OnlyPaige. Tam pojawiają się filmy instruktażowe dotyczące golfa, transmisje na żywo i vlogi.

Te nagrania słynnej golfistki rozpalają zmysły. Ciężko jest na to nie zwrócić uwagi

W 2022 roku 30-latka została uznana za najseksowniejszą kobietę świata przez magazyn "Maxim". O całej sytuacji wówczas wypowiedziała się sama sportsmenka. - Gdyby ktoś mi powiedział, gdy byłam w szkole, że tak będzie wyglądało moje życie, to bym go wyśmiała. Nie spodziewałam się, że tak to się potoczy. Kocham to, kim jestem i co robię. Chciałam grać w golfa na wyższym poziomie, jednak nie zamieniłabym tego na nic - powiedziała Amerykanka.

Spiranac została opisana jako najlepsza influencerka golfa w mediach społecznościowych. Aktualnie jej profil obserwuje aż 4 mln użytkowników.