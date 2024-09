Piękna ekspertka TVN od skoków zaszalała głębokim dekoltem w kusej sukience. W tak gorącym wydaniu roztopi każdy śnieg

Magdalena Pałasz to jedna z kobiecych twarzy skoków narciarskich w Polsce. Najpierw przeszła do historii dyscypliny jako pierwsza polska skoczkini, która zdobyła punkty Pucharu Świata, a także pierwsza mistrzyni Polski. Od kilku lat spełnia się jednak w innej roli, mianowicie telewizyjnej ekspertki. W studiach Eurosportu i TVN zyskała naprawdę dużą popularność. Fani pokochali ją za praktyczną wiedzę, ale nie tylko. Uroda 29-latki robi naprawdę duże wrażenie, co przekłada się na jej zasięgi w mediach społecznościowych. Profil Pałasz na Instagramie obserwuje ponad 30 tysięcy użytkowników. Wszyscy oni mogą zajrzeć za kulisy życia ulubienicy, którymi dzieli się publicznie. Także między sezonami, gdy dominują prywatne wpisy.

Magdalena Pałasz błysnęła w sukience mini z głębokim dekoltem

Latem trudno spodziewać się po ekspertce od skoków wpisów związanych z dyscypliną, ale to nie znaczy, że na jej profilu panuje cisza. Pałasz chętnie udostępnia fanom bardziej prywatne chwile, których nie brakowało zwłaszcza pod koniec sierpnia. 29 sierpnia ekspertka TVN obchodziła 29. urodziny, a weekend po nich spędziła na weselu. Taka okazja wymagała odpowiedniej kreacji i piękna skoczkini postawiła na odważną sukienkę mini wyraźnie podkreślającą jej sylwetkę.

Pałasz pokazała kilka zdjęć z zabawy za pośrednictwem Instastories. Na jednym z nich zapozowała z koleżanką, która nie zaszalała aż tak z dekoltem i postawiła na dłuższą sukienkę za kolano. Z kolei kreacja gwiazdy TVN uwypukliła jej wysportowaną figurę i z pewnością przykuła uwagę wielu gości, a także internautów. Więcej zdjęć Magdaleny Pałasz znajdziesz w powyższej galerii.