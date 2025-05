Grand Prix Niemiec RELACJA NA ŻYWO: Bartosz Zmarzlik rozpoczyna walkę o obronę tytułu mistrza świata! [WYNIKI]

Grand Prix Niemiec WYNIKI:

Na żywo Grand Prix Niemiec w Landshut Witamy w pierwszych zawodach Speedway Grand Prix 2025! Bartosz Zmarzlik zaczyna walkę o obronę tytułu w Grand Prix Niemiec w Landshut. Start zawodów o godzinie 19:00, bądźcie z nami!

GP Niemiec RELACJA i WYNIKI NA ŻYWO

W 2024 roku Bartosz Zmarzlik po raz piąty w karierze został mistrzem świata, a był to też jego trzeci tytuł z rzędu! Teraz stanie on do kolejnej obrony tytułu, a zmagania zaczną się w niemieckim Landshut. Rok temu Polak w Grand Prix Niemiec zajął 2. lokatę i z pewnością tym razem również będzie celował w podium, by dobrze rozpocząć rywalizację w Speedway Grand Prix. Choć oczywiście polscy fani liczą na kolejny tytuł Zmarzlika, to zdaniem niektórych ekspertów nie będzie to łatwe zadanie. – Nie sądzę, że będzie miał łatwo w tym roku. Nie wygra w tym roku tytułu. Nadal uważam, że jest najlepszym żużlowcem na świecie, jest nieprawdopodobny, niczego mu nie brakuje. Patrzę na lata wstecz i to jak Tai Woffinden szybko po wygraniu trzech tytułów deklarował walkę o historyczny rekord, a wiemy jak to się skończyło. Patrzę też na Ivana Maugera czy samego siebie. Czas działa na korzyść innych. Dużo się nauczyli, nadganiają do niego dystans – ocenił Hans Nielsen w rozmowie z portalem WP SportoweFakty – Wydaje mi się, że ktoś z reszty będzie w stanie go złapać i będziemy mieli nowego mistrza świata – dodał 4-krotny indywidualny mistrz świata na żużlu, który uważa jednak, że Zmarzlik zdoła jeszcze wygrać szósty tytuł, lecz nie w tym roku.