Grand Prix Czech Transmisja TV i STREAM ONLINE. Gdzie oglądać żużel dzisiaj NA ŻYWO w Pradze 31.05.2025?

Bartosz Zmarzlik broni tytułu mistrza świata i ma szansę znów przejść do historii żużla. Kolejne złoto mistrzostw świata pozwoli mu wyrównać rekord Ivana Maugera i Tony'ego Rickardssona, którzy zdobyli sześć tytułów. 30-latek może również zostać pierwszym zawodnikiem w historii, który zatriumfuje czwarty raz z rzędu. Zmarzlik, który zdobył pięć tytułów mistrza świata w ciągu sześciu lat, wie jak ciężkie czeka go zadanie i jak do niego podejść.

- To naprawdę bardzo trudne. Ale nie myślę o tym w trakcie sezonu. Kiedy zaczynam sezon, nie myślę o rekordach, liczbach ani medalach. Myślę tylko o tym, co będę robić jutro lub w następnym spotkaniu, i co mogę i muszę zrobić – takie rzeczy jak dobry sen po spotkaniu. Te szczegóły są dla mnie najważniejsze. Podchodzę do tego krok po kroku – będę to tak traktować przez cały czas - podkreśla Bartosz Zmarzlik w rozmowie z oficjalnym serwisem FIM Speedway. - To nie jest mój pierwszy raz, kiedy żyję pod taką presją. Czuję tę presję od co najmniej sześciu, a może ośmiu lat. Teraz wszystko jest dla mnie normalne, ponieważ doświadczam tej atmosfery od wielu sezonów - dodał polski mistrz świata.

Grand Prix Czech w Pradze to trzecia odsłona walki o tytuł mistrza świata. Po triumfie w Grand Prix Niemiec Bartosz Zmarzlik znów musiał przełknąć gorzką pigułkę w Grand Prix Polski na PGE Narodowym w Warszawie. Polski mistrz świata nie wszedł do finału i stracił prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Prowadzi teraz Australijczyk Brady Kurtz, a Zmarzlik jest wiceliderem ze stratą 5 pkt. Grand Prix Czech na Markecie w Pradze było ostatnio królestwem Martina Vaculika. Słowak triumfował tam trzy razy z rzędu - w latach 2022, 2023 i 2024. Zmarzlik rok temu był w Pradze trzeci, a smak zwycięstwa na Markecie poczuł w roku 2020, triumfując tam dwa razy.

Grand Prix Czech w Pradze odbędzie się w sobotę 31 maja 2025 r. Początek GP Czech o godzinie 19. Grand Prix Czech można obejrzeć w internecie na platformie streamingowej MAX.