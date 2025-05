Nie żyje dwóch z jedenastu zawodników biorących udział w wypadku na torze wyścigowym

British Superbikes Championship na Oulton Park odbywały się przez kilka dni. Pierwsze zmagania nie przyniosły niczego niepokojącego, lecz poniedziałek okazał się niezwykle tragiczny. Już podczas pierwszego okrążenia aż jedenastu motocyklistów upadło na asfalt. Medycy natychmiast ruszyli z pomocą, a organizatorzy zdecydowali się całkiem przerwać zawody. Mimo wielkich wysiłków służby medyczne nie zdołały uratować dwóch zawodników, którzy odnieśli najcięższe obrażenia. Po pewnym czasie po zdarzeniu na oficjalnej stronie zawodów pojawił się przejmujący komunikat o śmierci Owena Jennera i Shane'a Richardsona.

– (Owen Jenner – przyp. red.) Początkowo został opatrzony na torze wyścigowym, a następnie przewieziono go do ośrodka medycznego, gdzie mimo dalszej reanimacji zmarł na skutek poważnego urazu głowy (…) Shane Richardson został początkowo opatrzony na torze, a następnie przewieziony do ośrodka medycznego, skąd transportowano go do Royal Stoke University Hospital z poważnymi obrażeniami klatki piersiowej. Zmarł przed przyjazdem – czytamy w części komunikatu poświęconej ofiarom wypadku. Mocno w wypadku ucierpiał też Tom Tunstall, który trafił do szpitala z obrażeniami pleców i klatki piersiowej.

Odpowiednie służby już zapowiedziały śledztwo w sprawie wyjaśnienia okoliczności tej tragedii. – Komisja Kontroli Wyścigów Motocyklowych i MotorSport Vision Racing prowadzą dochodzenie w celu ustalenia wszystkich okoliczności zdarzenia we współpracy z koronerem i policją hrabstwa Cheshire. Dalsze oświadczenia zostaną wydane, gdy tylko będzie wiadomo coś więcej – napisano w komunikacie organizatorów.