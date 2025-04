Fatalny wypadek polskiego żużlowca. Czterokończynowe porażenie. Potrzebuje pomocy

Koszmarny upadek Daniela Kaczmarka miał miejsce podczas eliminacji Indywidualnych Mistrzostw Polski w Gdańsku. Zawodnik miejscowego Wybrzeża gonił prowadzącego Czugunowa i zahaczył o jego tylne koło na wejściu w pierwszy łuk drugiego okrążenia. W efekcie uderzył o tor z wielkim impetem i trafił do karetki, która odwiozła go do szpitala. Pierwotne doniesienia mówiły jedynie o urazie obojczyka i można było liczyć na w miarę szybki powrót 27-latka do rywalizacji. Niestety, sytuacja się pogorszyła.

Czterokończynowe porażenie Daniela Kaczmarka po koszmarnym wypadku

Krzysztof Cegielski przekazał w niedzielę (27 kwietnia) na antenie Canal+ Sport, że stan Kaczmarka jest znacznie poważniejszy. Żużlowiec Wybrzeża Gdańsk nabawił się poważnego urazu kręgosłupa szyjnego. Chodzi o obrzęk, który powoduje paraliż czterokończynowy. Od czwartku przebywa w klinice rehabilitacyjnej w Krakowie, w której leczył się m.in. Patrick Hansen po ciężkiej kontuzji z 2023 roku.

- Wczoraj spędziłem trochę czasu z Danielem, jest wraz z rodziną i pod dobrą opieką. Ma już dużo sił w pewnych częściach ramion, w rękach. Jeszcze dużo przed nim pracy (...) przed nim długa, żmudna rehabilitacja. Są jednak pozytywne symptomy, które mówią, że ten uraz nie jest aż tak groźny, jakby mógł być - powiedział Cegielski podczas transmisji w Canal+.

Zbiórka na Daniela Kaczmarka. Jak pomóc żużlowcowi?

W celu pomocy poważnie kontuzjowanemu żużlowcowi ruszyła specjalna zbiórka organizowana przez fundację Polskiego Związku Motorowego i Speedway Ekstraligę. Od poniedziałku (28 kwietnia) można wpłacać pieniądze na rehabilitację Kaczmarka. Aby to zrobić, należy zlecić przelew na numer konta: 61 1500 1777 1217 7009 2474 0000 z dopiskiem: Daniel Kaczmarek.

"W ostatnim czasie Daniel Kaczmarek przechodzi trudny czas po wypadku podczas rundy eliminacyjnej IMP w Gdańsku. U zawodnika Wybrzeża Gdańsk stwierdzono czterokończynowe porażenie" - podkreśla oficjalny profil Speedway Ekstraligi w zbiórce.