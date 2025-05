i Autor: Materiały Prasowe/GROMDA

Gromda 21

GROMDA 21 Transmisja na żywo: stream online i PPV. Gdzie oglądać galę GROMDĘ 30.05.2025?

W piątek 30 maja dojdzie do kolejnych krwawych starć pod szyldem federacji GROMDA! To będzie wyjątkowe wydarzenie, ponieważ włodarze zrezygnowali z tradycyjnej formy turnieju na rzecz międzynarodowej bijatyki Polska vs reszta świata. To nie wszystko. Kibice mogą liczyć na superfighty, a w walce wieczoru dojdzie do kosmicznego starcia "Balboa" vs "Vasyl". Tradycyjnie galę GROMDA 21 można obejrzeć tylko w PPV. W poniższym tekście dowiesz się o transmisji PRIME 12: gdzie PPV, jaka cena i gdzie oglądać?