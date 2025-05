„Diablo” Włodarczyk – Balski na żywo transmisja TV i stream online. Walka o pas WBC gdzie oglądać i o której?

„Diablo” Włodarczyk – Balski Transmisja NA ŻYWO. Walka o pas WBC gdzie oglądać i o której godzinie?

Krzysztof „Diablo” Włodarczyk w przeszłości dzierżył pasy mistrzowskie federacji WBC oraz IBF w kategorii junior ciężkiej. Pierwszy ze wspomnianych tytułów Polak stracił w 2014 roku po porażce z Grigorijem Drozdem. Z powodu problemów ze zdrowiem „Diablo” nie przystąpił do rewanżu, a Rosjanin niedługo później zakończył karierę. Choć trudno w to uwierzyć, to po 10 latach ujawniono, że Drozd... był na dopingu! Federacja postanowiła zatem nieco zrekompensować stratę Włodarczykowi i wybrała go do walki o tymczasowy pas mistrzowski w niedawno powstałej kategorii bridger, w której numerem jeden w rankingu jest właśnie rywal Włodarczyka, Adam Balski.

Krzysztof Włodarczyk – Adam Balski: Pierwszy face-to-face przed walką o mistrzostwo świata WBC! [WIDEO]

Obecnie pas mistrzowski wagi bridger federacji WBC dzierży Kevin Lerena. Zdobył on go jednak bez walki, ponieważ był obowiązkowym pretendentem do starcia z mistrzem, Lawrencem Okoliem, ale ten zwakował pas i poszedł do kategorii ciężkiej. Warto przypomnieć, że drugim w historii mistrzem WBC kategorii bridger był Łukasz Różański, ale stracił on pas po walce właśnie z Okoliem. Walka o tymczasowy pas między Włodarczykiem a Balskim najpewniej wyłoni następnego rywala dla właściwego mistrza.

Pojedynek Krzysztof „Diablo” Włodarczyk - Adam Balski będzie walką wieczoru gali Knockout Boxing Night 39. Start gali w Kaliszu zaplanowany został na godzinę 20:30, walka „Diablo” Włodarczyk – Balski rozpocznie się około godziny 22. Transmisja TV dostępna będzie na kanale TVP Sport, stream online dostępny będzie na stronie sport.tvp.pl. Relacja na żywo na sport.se.pl.