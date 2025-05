Krzysztof Włodarczyk – Adam Balski: Pierwszy face-to-face przed walką o mistrzostwo świata WBC! [WIDEO]

Diablo – Balski: Pierwszy face-to-face

Chcieliśmy zrobić coś po raz pierwszy. To był główny motyw naszej działalności. Mieliśmy dużo emocji, wyzwań. Wiele z nich osiągaliśmy z Krzysztofem Włodarczykiem, jak pierwsza walka o mistrzostwo świata w Polsce na Torwarze w Warszawie – opowiadał Andrzej Wasilewski podczas konferencji prasowej.

Teraz po raz pierwszy w historii dwóch Polaków zmierzy się o tytuł w młodej kategorii wagowej bridger. Do ringu wejdą Krzysztof „Diablo” Włodarczyk i Adam Balski.

- Ta sportowa atmosfera jest bardzo ważna. 25 maja w niedzielę będzie wyjątkowo ciekawa walka wieczoru, jak na warunki europejskiego boksu. Kilka pojedynków obdzieliłoby kilka mniejszych gal – dodał promotor boksu.

Krzysztof „Diablo” Włodarczyk: Nie potrwa to 12 rund!

Krzysztof „Diablo” Włodarczyk podczas konferencji prasowej przyznał, że nie spodziewa się, by pojedynek potrwał pełen dystans 12 rund.

- Rozkręcałem się na sali. Tak było też teraz. Po drodze zdarzają się potknięcia, ale nie zważamy na to. Psychika jest najważniejsza. Wejść do tej walki i nieważne, co się wydarzy, koncentrować się na swoim planie. Jest sztuką po tylu latach, by się uspokoić i dominować rywala z rundy na rundę. Z wiekiem trenuje się mądrzej, pamiętam te słowa Przemysława Salety. Nie podejrzewam, by walka potrwała 12 rund – opowiadał Krzysztof Włodarczyk.

Balski z kolei zapowiedział, że po pojedynku trwać będą także przygotowania do wydania książki na jego temat.

- Musiałbym siedzieć miesiąc, żeby opowiedzieć o moim życiu. Wchodzę do ringu, wygram walkę z „Diablo” i to jest najważniejsze. Nie pas, a duma, po którą jestem tutaj dzisiaj i w niedzielę – dodał Adam Balski.

