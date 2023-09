Poprosili 46-letniego Tomasza Adamka, aby rozebrał się do zdjęcia. Wszystko widać publicznie. Aż przecieraliśmy oczy, gdy zobaczyliśmy jego ciało

To już pewne! Popek zawalczy na gołe pięści, szef Gromdy wszystko zdradził

Jedzie na obóz do Zakopanego

Tomasz Adamek ostatni raz w ringu pojawił się w październiku 2018 roku, kiedy to błyskawicznie przegrał z Jarrellem Millerem. Wydawało się, że była to pożegnalna walka "Górala" i po niej nie wróci już do ringu. Na razie wciąż nie wiadomo, jaka przyszłość czeka byłego mistrza świata, bo coraz głośniej mówi się o tym, że może wrócić na ring. Ostatni gruchnęły informacje o jego potencjalnej walce z Mamedem Khalidovem.

Adamek odsłonił ciało. Tak wygląda 46-latek

Z nieoficjalnych informacji, do jakich udało się dotrzeć "Super Expressowi" wynika, że pojedynek miałby się odbyć w formule bokserskiej na gali KSW na początku przyszłego roku. Na razie jednak nie wiadomo, czy wszystko uda się zorganizować, ale sama perspektywa budzi wielką ciekawość fanów. Sam Adamek nie ukrywa, że chciałby jeszcze się spróbować w ringu i nie odpuszcza treningów.

Widać, że 46-latek jest w formie, co potwierdza ostatnie zdjęcie. - Dzisiaj z całym obozem sportowym, który prowadzę wybraliśmy się na dobrą kawę z widokiem. I przyszedł czas na zdjęcia, uczestnicy kibicowali żebym zrobił zdjęcie formy w słońcu i bez koszulki. Dla mnie to nie problem. Pomimo wieku nie muszę przerabiać zdjęć w aplikacji, także szybko podjąłem rękawice. Nie no forma jest, trzeba nad sobą pracować - napisał Adamek na Instagramie.