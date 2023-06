Legendarna tenisistka chce rewolucji! Sensacyjny pomysł byłej numer jeden, to spełniłoby marzenie Świątek?

Wielka rywalka Igi Świątek nie ma zamiaru odpuścić! Jelena Rybakina pokazała to, na co wszyscy jej fani czekali

Kibice tenisa z całego świat żyją obecnie przygotowaniami do Wimbledonu. Trwają już kwalifikacje do imprezy głównej, która ruszy 3 lipca. Iga Świątek przygotowuje się natomiast do turnieju na angielskich kortach grając w mniejszych turnieju WTA 250 w Bad Homburg. Z pewnością ucieszyło ją to, jakie decyzje na niedawnym zjeździe WTA podjęła ta organizacja, bowiem na przestrzeni następnej dekady planuje ona zrównanie płac zawodniczek z tymi, jakie od ATP otrzymują tenisiści. Zwiększyć się ma także liczba turniejów wyższej rangi – WTA 1000 i WTA 500. Ale Kim Clijsters, była numer jeden na świecie, zwyciężczyni 41 turniejów rangi WTA, ma zdecydowanie bardziej odważny pomysł na rozwój kobiecego tenisa.

Wybitna zawodniczka chce... połączenia ATP i WTA! Rewolucyjny pomysł

Kim Clijsters zaproponowała, by doszło do połączenia organizacji kobiecego i męskiego tenisa. – Nadszedł czas, aby organizacje tenisowe mężczyzn i kobiet połączyły się. Czy chciałabym zobaczyć połączenie ATP i WTA? Tak, myślę, że marka byłaby o wiele silniejsza – powiedziała Belgijka w rozmowie z „Reuterem”. Ten pomysł ma podobać się także Billie Jean King, która jest... pomysłodawczynią stworzenia WTA, do którego doszło 50 lat temu.

Oczywiście Clijster nie chodzi o to, by wymieszać ze sobą rywalizację kobiet i mężczyzn. Jej zdaniem jednak połączenie ATP oraz WTA wpłynęłoby pozytywnie na ujednoliconą organizację. Domaga się także tego, aby panowała większa sprawiedliwość w rozdysponowaniu meczów kobiet i mężczyzn w sesjach wieczornych i na najważniejszych kortach. Belgijka twierdzi, że obecnie mężczyźni są w tej kwestii uprzywilejowani, a wyrównanie miałoby pomóc w rozwoju kobiecego tenisa. Nie wykluczone też, że takie zmiany pozwoliłyby na szybsze wyrównanie płac, o które walczy m.in. Iga Świątek.