Wstępne informacje na temat pogrzebu ukochanego Aryny Sabalenki. Wiemy, gdzie spocznie Konstantin Kołcow

Świat tenisa zamarł 19 marca 2024 roku. Światowe media obiegły informacje o śmierci byłego hokeisty NBA i partnera Aryny Sabalenki, Konstantina Kołcowa. 42-latek, według ustaleń amerykańskich mediów, miał popełnić samobójstwo, wyskakując z balkonu. Mamy już pierwsze, wstępne informacje na temat tego, jak będzie wyglądał pochówek byłego gracza Pittsburgh Penguins.

Nie żyje Konstantin Kołcow. Mamy pierwsze informacje na temat pogrzebu ukochanego Aryny Sabalenki

Według raportów amerykańskiej policji, Kołcow zakończył swoje życie w sposób samobójczy.

- Według śledczych w poniedziałek 18 marca ok. godz. 12:39 policja z Bal Harbor i straż pożarna zostały wysłane do St Regis Bal Harbor Resort, 9703 Collins Avenue do mężczyzny, który wyskoczył z balkonu" — to fragment oficjalnego komunikatu policji z Miami.

Według informacji podanych przez byłego trenera hokeisty - Władisława Ostapenko, ciało hokeisty zostanie przetransportowane z Miami do Białorusii, a on sam spocznie w Mińsku.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam! Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych: 800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym 800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia