39-letni Marcin Gortat dostaje olbrzymią emeryturę. Ma kilka razy więcej niż przeciętny Polak. Fortuna na konto

Każdy fan sportu - nawet ten niedzielny - doskonale wie, kim jest Marcin Gortat. Jeden z najsłynniejszych polskich koszykarzy osiągnął najwięcej w historii. Koszykarz takich zespołów jak Orlando Magic, Phoenix Suns, Washington Wizards i Los Angeles Clippers zagrał m.in. w finale NBA (Gortat i jego koledzy przegrali 1-4 z Los Angeles Lakers). Przez lata gry w Stanach Zjednoczonych zarobił wielkie pieniądze, które inwestował w różne biznesy. Równie dużego sukcesu nie udało się odnieść do tej pory żadnemu innemu koszykarzowi z naszego kraju. W ślady Polaka może pójść młody i utalentowany Jeremy Sochan za co trzymamy kciuki. Przed nim wiele lat kariery i zapewne pokaźna emerytura. Na taką może liczyć także Marcin Gortat.

Marcin Gortat w rozmowie z "Onetem" opowiedział o tym, jakie świadczenia emerytalne pobiera z NBA. - Od ponad roku jestem emerytem. W dosłownym znaczeniu tego słowa. Co miesiąc pobieram świadczenie. I jestem zadowolony z jego wysokości - opowiadał Gortat w rozmowie z Onetem. Koszykarz wyznał, że otrzymuje miesięcznie 8,4 tysiąca dolarów.

Regulamin stanowi jasno. Koszykarz otrzymuje 700 dolarów za każdy rok gry w lidze. Gortat grał w NBA 12 lat, dzięki czemu może poszczycić się naprawdę imponującą emeryturą. Koszykarze odkładają pieniądze na specjalny fundusz, który został założony przez NBA w celu pomocy zawodnikom. Przed laty wielu z nich bankrutowało szybko po zakończeniu kariery. Świadczenia, na które koszykarze odkładają ze swoich pensji mają im pomóc po odwieszeniu butów na kołek.

Ile wynosi przeciętna emerytura w Polsce?

Według danych ZUS przeciętna emerytura w Polsce wynosi w tym momencie ponad 2700 złotych. To ma oznaczać, że wzrosła w stosunku do danych z 2021 roku o ponad 200 złotych. Na konto Marcina Gortata wpływa kilka razy więcej pieniędzy, ale nie są to kwoty wynikające ze świadczeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

- Oczywiście te pieniądze nie wzięły się znikąd. Sam musiałem je zgromadzić. Bo każdy zawodnik występujący w NBA jest zobowiązany do tego, aby część bieżących dochodów odkładać na funduszu emerytalnym. W tej chwili wartość mojego funduszu, z którego wypłacana jest emerytura, wynosi 4,5 mln dol. Całkowicie będę mógł go zlikwidować, gdy skończę 50 lat. Wtedy te pieniądze w całości trafią do mnie - tak Gortat mechanizm, jak NBA zabezpiecza przyszłość swoich byłych koszykarzy.

