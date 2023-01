Kobe Bryant w dobrej pamięci i w wysokiej cenie. Miliony przyniesie jego koszulka

Żółtą koszulkę drużyny Los Angeles Lakers z numerem 24 nosił Kobe Bryant ponad 25 razy w sezonie 2007-2008, w którym zdobył nagrodę dla najlepszego gracza (MVP). Zdobył w sezonie łącznie 645 punktów czyli średnio 28,3 pkt na mecz, ponadto 6,3 zbiórek i 5,4 asyst. Doprowadził Lakers do finałów NBA. W 2008 roku zdobył także pierwszy ze swoich dwóch złotych medali olimpijskich. Sukces odniesiony w Pekinie powtórzył w Londynie w roku 2012. Jeżeli koszulka osiągnie szacowany pułap od 5 do 7 milionów dolarów, stanie się najdroższą pamiątką po Kobem. Dotąd „bryantowy” rekord należy do koszulki z autografem z jego debiutanckiego sezonu NBA 1996-1997 - została sprzedana za 3,7 miliona dolarów w 2021 roku, po śmierci znakomitego koszykarza w katastrofie śmigłowca w Kalifornii. Ale koszulką sportową wszech czasów jest czerwono-czarny trykot z numerem 23, który nosił Michael „Fruwający” Jordan w barwach Chicago Bulls podczas finałów NBA w roku 1998. Sezon 1997-98 nazwano „The Last Dance”, a Jordan zdobył swój szósty i ostatni tytuł mistrza NBA. Cztery miesiące temu czyli we wrześniu 2022 r. została sprzedana za 10,1 miliona dolarów - na aukcji Sotheby's.

Przebity został wówczas poprzedni rekord, jaki wiązał się z koszulką „ręka Boga” Diego Maradony, w której Argentyńczyk strzelił oszukanego gola w pamiętnym meczu Argentyna - Anglia w ćwierćfinale piłkarskiego mundialu 1986. Koszulka Bryanta będzie licytowana wraz z innymi przedmiotami, na ogół nienależącymi do zmarłego koszykarza. Będą jednak wśród nich jego buty, które nosił jako 21-latek w czwartym meczu finałów Konferencji Zachodniej 2000 pomiędzy Los Angeles Lakers i Portland Trail Blazers. Szacowane są na 60 tys. dolarów. Licytacja ma się odbyć od 2 do 9 lutego. W tym czasie pamiątka będzie wystawiona publicznie w siedzibie firmy Sotheby's w Nowym Jorku.