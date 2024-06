Koszykarze wciąż z szansami na Paryż, selekcjoner zawęził kadrę przed kwalifikacjami. Wiadomo, co z Sochanem

Polacy o igrzyska walczyć będą w Walencji. W grupie ich rywalami będą ekipy Finlandii oraz Bahamów. W drugiej grupie zagrają gospodarze, a także Angola i Liban. Po pierwszej fazie przewidziane są półfinały, a 7 lipca – finał. Do Paryża pojedzie jego zwycięzca.

Przygotowania do batalii o udział w igrzyskach w Paryżu nasi kadrowicze rozpoczną we Wrocławiu. 20 czerwca reprezentacja wyleci do Grecji, gdzie w towarzyskim meczu zmierzy się gospodarzami, a następnie uda się do Chorwacji, gdzie zagra z tą ekipą oraz z Brazylią. 28 czerwca w Katowicach Biało-Czerwoni spotkają się z Nową Zelandią, a dzień później w Sosnowcu - z Filipinami.

Koszykarze jeszcze z szansami na Paryż, selekcjoner zawęził kadrę przed kwalifikacjami

- Razem ze sztabem wyselekcjonowaliśmy 17 graczy, którzy stawią się na zgrupowaniu we Wrocławiu. Z tej grupy 12 zagra w turnieju kwalifikacyjnym w Walencji. Przygotowania ruszają w poniedziałek, niektórzy zawodnicy - z uwagi na to, że jeszcze grają w swoich ligach - dołączą do nas po kilku dniach - powiedział trener kadry Igor Milicic, cytowany na oficjalnej stronie PZKosz.

Najbardziej doświadczeni w reprezentacji Mateusz Ponitka (159 występów, 1693 punkty) i Michał Sokołowski (112, 913 pkt) rozpoczną treningi we Wrocławiu 13 czerwca. Zawodnicy Trefla Sopot (Mikołaj Witliński, Jarosław Zyskowski) i Kinga Szczecin (Andrzej Mazurczak, Przemysław Żołnierewicz) dołączą do ćwiczących po zakończeniu sezonu w Orlen Basket Lidze, a przyjazd Aleksandra Balcerowskiego jest uzależniony od gry w finale ligi greckiej.

Igo Milicic zawęził kadrę przed kwalifikacjami. Wiadomo, co z Sochanem

Wiadomo już, że w turnieju w Walencji zagra też Jeremy Sochan. „Jeremy potwierdził Łukaszowi Koszarkowi (dyrektor reprezentacji Polski– red.), że przyjedzie na eliminacje do igrzysk” – przekazywał „Super Expressowi” prezes Polskiego Związku Koszykówki, Radosław Piesiewicz. Polski „rodzynek” w NBA do kolegów dołączyć ma 17 czerwca.

Natomiast powołania nie otrzymali m.in. posiadający polskie obywatelstwo Amerykanie Geoffrey Groselle (Trefl Sopot) i Luke Petrasek (Anwil Włocławek), choć ich nazwiska znajdowały się w ogłoszonej wcześniej szerokiej kadrze.

- Fundamentem naszej kadry są liderzy: Mateusz Ponitka, Michał Sokołowski czy Olek Balcerowski, ale naszą siłą jest zespołowość i jedność. Nie możemy doczekać się przyjazdu Jeremy'ego Sochana. Liczymy na jego wysoką formę, mamy nadzieję, że bardzo nam pomoże - zaznaczył Milicic.

Kadra koszykarzy za zgrupowanie przed turniejem kwalifikacyjnym do igrzysk

Aleksander Balcerowski (Panathinaikos Ateny), Adrian Bogucki i Andrzej Pluta (Arka Gdynia), Aleksander Dziewa (Hamburg Towers), Jakub Garbacz (Anwil Włocławek), Daniel Gołębiowski i Jakub Nizioł (Śląsk Wrocław), Andrzej Mazurczak i Przemysław Żołnierewicz (King Szczecin), Michał Michalak (PAOK Saloniki), Igor Milicic (University of Tennessee), Mateusz Ponitka (Partizan Belgrad), AJ Slaughter (Gran Canaria), Jeremy Sochan (San Antonio Spurs), Michał Sokołowski (Dinamo Banco di Sardegna Sassari), Mikołaj Witliński i Jarosław Zyskowski (Trefl Sopot)

