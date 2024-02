Młody sportowiec zabity. Przerażające doniesienia, został zasztyletowany, miał tylko 17 lat

O tym co zrobił Sochan, mówią wszyscy! Niebywałe zachowanie Polaka, wpadł w trybuny i kompletnie zaskoczył kibiców

Przerażająca informacja dotarła do Polski. W wieku 17 lat zasztyletowany na ulicach Duesseldorfu został młody ukraiński koszykarz - Wołodymyr Jermakow. Gracz klubu ART Giants Duesseldorf został wraz z kolegą z drużyny zaatakowany w sobotni wieczór przez nieznanych mężczyzn, którzy go zasztyletowali.

Jermakow koszykarzem klubu z Duesseldorfu został po tym, jak opuścił rodzinną Ukrainę, uciekając przed wojną do Niemiec. Gracz uważany był za wielki talent i mimo bardzo młodego wieku, był powoływany do drużyny seniorów.

- Opłakujemy i żegnamy naszego młodego zawodnika Wołodymyra Jermakowa, który w sobotni wieczór padł ofiarą aktu przemocy i zmarł (...) W brutalnym atak uczestniczył również jego kolega z drużyny Artem Kozaczenko, który na szczęście przeżył atak i obecnie przebywa nadal w szpitalu. Życzymy mu dobrego powrotu do zdrowia i szybkiego powrotu do zdrowia! (...) W tej chwili nie możemy złożyć oświadczenia o dokładnych przyczynach śmierci Wołodymyra. Co ważniejsze, jesteśmy razem w tej trudnej dla niego i jego rodziny godzinie. Jako klub, rodzina, przyjaciele - ku pamięci Wołodymyra. Spoczywaj w pokoju! - pisze klub zmarłego na mediach społecznościowych.