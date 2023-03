Szczęśliwa trzynastka Legii Warszawa. Wicemistrz Polski schrupał… Twarde Pierniki. Ale nie było tak łatwo

Najsłabszy zespół postawił się Legii

W ich szeregach prym wiedli: Sterling Gibbs i Dallas Walton. Pierwszy zdobył 24 pkt, a drugi o oczko mniej. Jednak Legia pozbierała się. To do niej należała druga kwarta, w której uzyskała przewagę. W stołecznym zespole najskuteczniejszy był Kyle Vinales, który rzucił 27 pkt. Wspierał go Travis Leslie (16 pkt). - Nie był to może nasz najlepszy mecz. Wiedzieliśmy, że drużyna z Torunia będzie walczyła z poświęceniem – przyznał trener Wojciech Kamiński, cytowany przez klubowe media.

Szczęśliwa trzynastka

Dla Legii to 13 wygrana w rozgrywkach. Plasuje się w lidze na szóstym miejscu. Twarde Pierniki zamykają tabelę. Kolejnym rywalem stołecznego zespołu będzie MKS Dąbrowa Górnicza (19.03).

