i Autor: Cyfra Sport Ewa Swoboda

MŚ w lekkoatletyce

MŚ Budapeszt 25.08 HARMONOGRAM startów. MŚ w lekkoatletyce starty Polaków DZISIAJ. MŚ lekkoatletyka PLAN DNIA 25.08 kiedy startują Polacy?

MŚ Budapeszt 25.08 HARMONOGRAM startów. MŚ w lekkoatletyce starty Polaków DZISIAJ. MŚ lekkoatletyka PLAN DNIA 25.08 kiedy startują Polacy? Mistrzostwa świata w lekkoatletyce powoli zbliżają się do końca. Przed nami ostatni weekend rywalizacji na stadionie w Budapeszcie, a to oznacza, że do walki ruszą m.in. sztafety. Pierwsze biegi zobaczymy już w piątek i liczymy na kolejne dobre występy biało-czerwonych. MŚ Budapeszt 25.08 HARMONOGRAM startów. MŚ lekkoatletyka PLAN DNIA 25.08 kiedy startują Polacy?