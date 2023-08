i Autor: Paweł Skraba - Super Express Natalia Kaczmarek

MŚ w Lekkoatletyce

MŚ Budapeszt 26.08 HARMONOGRAM startów. MŚ w lekkoatletyce starty Polaków DZISIAJ. MŚ lekkoatletyka PLAN DNIA 26.08 kiedy startują Polacy?

MŚ Budapeszt 26.08 HARMONOGRAM startów. MŚ w lekkoatletyce starty Polaków DZISIAJ. MŚ lekkoatletyka PLAN DNIA 26.08 kiedy startują Polacy? Mistrzostwa świata w lekkoatletyce powoli zbliżają się do końca. Przed nami ostatni weekend rywalizacji na stadionie w Budapeszcie, a to oznacza, że do walki ruszą m.in. sztafety. Jest to kolejna szansa na medale dla Polski, ponieważ na razie "biało-czerwoni" mają zaledwie dwa srebrne krążki na swoim koncie. MŚ Budapeszt 26.08 HARMONOGRAM startów. MŚ lekkoatletyka PLAN DNIA 26.08 kiedy startują Polacy?