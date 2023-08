Przemysław Babiarz musiał czytać o sobie obrzydliwe komentarze. Wylew okropnego hejtu. Zaważyła jedna sytuacja

Mistrzostwa świata w lekkoatletyce Budapeszt 2023 nie były szczególnie udane dla polskich zawodników. Ostatecznie zakończyliśmy mistrzostwa z dwoma srebrnymi medalami po które sięgnęli Wojciech Nowicki w rzucie młotem i Natalia Kaczmarek w biegu na 400 metrów. Kaczmarek brała także udział w finale sztafety 4x400 metrów, jednak tym razem nie miała już większych szans na medal – polska drużyna nie była w stanie nawiązać walki z najlepszymi na świecie i ostatecznie zajęliśmy w tej konkurencji 6. miejsce. I to właśnie z tym biegiem wiąże się bardzo nieprzyjemna sytuacja związana z Przemysławem Babiarzem, który go komentował.

Przemysław Babiarz z zapałem komentował bieg Natalii Kaczmarek. Pominął walkę o złoto

W finałowym biegu 4x400 metrów kobiet nasze reprezentantki od początku nie potrafiły przebić się do czołówki. Nawet świetna Natalia Kaczmarek niewiele mogła zrobić i na ostatnich metrach co prawda mocno walczyła, ale jedynie o 6. miejsce na świecie. W tym samym czasie doszło do nieprawdopodobnego finiszu w czołówce. Femke Bol z Holandii na kilkadziesiąt metrów przed metą była trzecia, ale wyprzedziła najpierw Brytyjkę, a rzutem na taśmę też i Jamajkę i wywalczyła dla swojej sztafety złoty medal.

Fani nie mogą zrozumieć, czemu Przemysław Babiarz nie skomentował walki o medale, a emocjonował się walką Natalii Kaczmarek o 6. lokatę. – Jamajki biegną po złoto (…) sensacyjnie na drugim miejscu Brytyjki, Femke Bol próbuje walczyć – to ostatnie słowa Babiarza dotyczące medalistek, które wypowiedział w trakcie biegu i jak zostało wspomniane – wszystko jeszcze zdążyło się odwrócić, czego legendarny komentator już nie skomentował.

„Emocjonująca walka o złoto na ostatnich metrach, a on się fascynuje tym, że Polki akurat zajmą szóste miejsce, co kamera pokazała dopiero potem. Rozumiem, że można przeżywać to, jak idzie polskim zawodnikom, ale bez przesady”, „Egzaltacja i gapiostwo Babiarza jest nie do zniesienia.”, „Tragedia. Babiarz sobie, a kamery sobie.”, „Sory, ale tak się podniecił walką o 6. miejsce, że nie interesował go super atak holenderki po złoto”, „Femke Bol rozgrzewa świat do czerwoności finiszem z 3 miejsca na pierwsze, a Babiarz wypatruje Kaczmarek walczącej o pietruszkę z Włoszką Pizzerini. Patriotyzm patriotyzmem, ale komentator przegapił coś o wiele ważniejszego.” – czytamy w komentarzach pod wideo udostępnionym przez TVP Sport, choć pojawiły się też nieliczne głosy broniące Babiarza.