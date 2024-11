Wielki finał Lekkoatletycznych Nadziei Olimpijskich w Spale. Bukowiecka: Zakochajcie się w lekkiej atletyce, bo warto

To już trzecia edycja tej akcji – w obu poprzednich udział wzięło łącznie prawie czterdzieści tysięcy dzieci w wieku dziesięciu i jedenastu lat. Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie to program, który ma na celu stworzenie cyklu ogólnopolskich, ogólnodostępnych zawodów sportowych dla dzieci, które na co dzień nie biorą udziału rywalizacji sportowej. – Dwa ostatnie lata tego projektu pokazały, że jest bardzo dużo utalentowanych i chętnych do ćwiczeń dzieciaków, które jednak nie zajmują się sportem. Naszym zadaniem jest pokazanie im, że sport jest piękną dziedziną życia i daje nie tylko wiele radości, ale także zdrowia – mówi Tomasz Majewski, wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, w przeszłości dwukrotny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą.

Do Centralnego Ośrodka Sportu w Spale przyjadą reprezentanci wszystkich województw, którzy zostali wyłonieni we wcześniejszych szesnastu eliminacjach. Młodzi adepci sportu będą rywalizować w lekkoatletycznym dwuboju.

– Podobnie, jak w trakcie eliminacji, przygotujemy dla nich wyjątkową oprawę tych zawodów. Rywalizować będą w lekkoatletycznej hali Centralnego Ośrodka Sportu, w której formę na najważniejsze sportowe imprezy na świecie, z igrzyskami olimpijskimi na czele, wykuwają wielkie gwiazdy. Jestem przekonany, że zapamiętają ten moment na długo i kiedyś będą mogły wspominać, że tu właśnie zakochały się w lekkiej atletyce – dodaje Sebastian Chmara, wiceprezes PZLA. Organizację finału Lekkoatletycznych Nadziei Olimpijskich wsparły Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej oraz sponsor PZU.

Wielkim atutem zawodów z cyklu Lekkoatletycznych Nadziei Olimpijskich jest obecność polskich gwiazd. W trakcie tegorocznych eliminacji z młodzieżą spotkały się m.in. Małgorzata Hołub-Kowalik, Monika Pyrek, Kajetan Duszyński, Dawid Tomala czy Łukasz Krawczuk. W trakcie finałowej niedzieli Lekkoatletycznych Nadziei Olimpijskich w Spale pojawią się m.in. mistrzyni olimpijska z Tokio Hołub-Kowalik, mistrzyni Europy Angelika Cichocka czy medalistka mistrzostw świata Anna Jesień.

– Cieszę się, że będę miała kolejny raz okazję, by spotkać się z tymi pełnymi pasji młodymi ludźmi. Uważam, że byli sportowcy powinni wykorzystywać swoje sukcesy do tego, by promować uprawianie sportu. Lekkoatletyka nieprzypadkowo nazywana jest królową sportu, ale dziś, gdy te dzieci mają po dziesięć czy jedenaście lat, najważniejsze jest, by w ogóle chciały się ruszać i być aktywne. Według mnie nie ma lepszej aktywności, niż bieganie, ale lekkoatletyka jest tak szeroką dziedziną pełną przeróżnych konkurencji, że każdy znajdzie w niej coś dla siebie – mówi Małgorzata Hołub-Kowalik.

Projekt „Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie” realizowany jest przez Polski Związek Lekkiej Atletyki. Cykl imprez współfinansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.