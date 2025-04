Natalia Bukowiecka: Smacznego jajka i mokrego dyngusa!

Mistrzyni Europy w biegu na 400 metrów, Natalia Bukowiecka, przebywa na zgrupowaniu w RPA.

- To nie pierwsze Święta, które spędzam poza domem - mówi nam sprinterka. - Ciężko trenuje przed sezonem. Mimo to nie wyobrażam sobie Świąt bez kawałka serniczka – to taki mój mały świąteczny grzeszek. Chciałabym wszystkim życzyć przede wszystkim spokoju, szczęśliwego czasu spędzonego z rodziną. Dużo uśmiechu, ale też smacznego jajka i mokrego dyngusa! - dodaje.

Krzysztof Stanowski mieszka w warunkach, których nie ma nawet w Pałacu Prezydenckim! Zdjęcia robią ogromne wrażenie

Wojciech Nowicki: Nie zabraknie jajek i białej kiełbasy

Młociarz Wojciech Nowicki trenuje na obozie w Monte Gordo w Portugalii.

- Takie jest życie sportowca, wymagające poświęcenia nie tylko z mojej strony, ale również ze strony mojej rodziny - tłumaczy mistrz Europy w rzucie młotem. - Mimo, że pogoda dopisuje, treningi przebiegają super to na pewno będę tęsknić za rodzinką i szkoda, że nie będzie mnie z nimi w domu przy Wielkanocnym stole, ale na pewno połączymy się on-line, żeby złożyć sobie życzenia i chociaż trochę czasu spędzić wspólnie mimo odległości. Zasiądę do stołu wraz z moją trenerką Joanną Fiodorow oraz innymi lekkoatletami, którzy aktualnie przebywają na zgrupowaniu. Moje ulubione danie wielkanocne to zdecydowanie babka wielkanocna! Uwielbiam! Nie zabraknie również jajek i białej kiełbasy - podkreśla.

Gortat mówi o Trumpie i swoim udziale w wojnie. „Byłbym w ciągu dwóch, trzech godzin na linii frontu”

Justyna Święty-Ersetic: Żurek specjalnie dla męża!

Za to sprinterka Justyna Święty-Ersetic na Wielkanoc została w Polsce. - Bardzo się cieszę, że będę pomagać przegotowywać atrakcje dla dzieci mojego rodzeństwa - wyznaje utytułowana lekkoatletka. - Dla nich największą frajdą jest szukanie pisanek, jajeczek! Najbardziej lubię ciszę i spokój. Nie mam ulubionych dań Wielkanocnych. Zdecydowanie wolę potrawy bożonarodzeniowe, ale specjalnie zrobię żurek dla mojego męża , który domaga się, aby właśnie ta potrawa zagościła na naszym stole. Także, trzymajcie, aby wszystko wyszło! - wyjawiła.

Szymon Ziółkowski zabiera głos po awanturze z żoną. Trwa sprawa rozwodowa. Oficjalne oświadczenie

Maria Andrzejczyk: Odpowiadam za malowanie pisanek

Maria Andrzejczyk przyznaje, że uwielbia przygotowanie pisanek. - Wielkanoc to dla mnie wyjątkowy czas, bo mogę pobyć z rodziną i na chwilę zwolnić tempo - przekonuje oszczepniczka. - Po intensywnych przygotowaniach do sezonu to naprawdę cenne chwile. Bardzo lubię wielkanocne tradycje, wspólne przygotowania, malowanie jajek i oczywiście śniadanie wielkanocne. W domu to zawsze ja odpowiadam za malowanie pisanek i przyznam, że uwielbiam to robić. Moją ulubioną potrawą jest zdecydowanie żurek na domowym zakwasie z jajkiem i białą kiełbasą – smakuje najlepiej, kiedy jemy go razem przy świątecznym stole. Oczywiście w naszym domu nie może zabraknąć oranżady ze skrzynki i sałatki warzywnej zwanej „kaczym żerem” z przepisu mojej mamy. Niektórym może wydać się to dziwnym połączeniem, ale dla nas jest to duet nie do zastąpienia. No i mazurek! Bez niego to nie byłaby prawdziwa Wielkanoc - twierdzi.

Karol Nawrocki zapytany o Lewandowskiego u Stanowskiego. Wymowna reakcja kandydata na prezydenta

- Moją ulubioną potrawą jest zdecydowanie żurek na domowym zakwasie z jajkiem i białą kiełbasą. Smakuje najlepiej, kiedy jemy go razem przy świątecznym stole - powiedziała Maria Andrejczyk w rozmowie z Super Expressem.

Znasz tych sportowców, którzy poszli w politykę? Sprawdź swoją pamięć w QUIZIE! Od 7 pytania zaczynają się schody Pytanie 1 z 10 Były piłkarz reprezentacji Grzegorz Lato w latach 2001-2007 zasiadał w Senacie. Z ramienia której partii? PiS PO SLD Polska Partia Przyjaciół Piwa Następne pytanie

Sonda Czy chciałbyś zobaczyć Mariusza Pudzianowskiego w FAME? Tak Nie