Szymon Ziółkowski zabiera głos po awanturze z żoną. Trwa sprawa rozwodowa. Oficjalne oświadczenie

Za Szymonem Ziółkowskim burzliwy początek kwietnia. Noc z 7 na 8 kwietnia spędził na izbie wytrzeźwień po tym, jak policja wezwana przez jego żonę zatrzymała go w jego podpoznańskim domu. Żona mistrza olimpijskiego z Sydney złożyła też zawiadomienie do prokuratury, w której odbyło się jego przesłuchanie. Teraz to Ziółkowski zabrał głos i w oficjalnym oświadczeniu swojego prawnika stanowczo zaprzeczył wszystkim zarzutom, informując jednocześnie o trwającej sprawie rozwodowej.