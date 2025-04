Szymon Ziółkowski skuty w kajdanki doprowadzony do prokuratury

Kłopoty Szymona Ziółkowskiego zaczęły się w poniedziałek wieczorem (7 kwietnia). Funkcjonariusze policji zostali wezwani przez jego żonę do ich podpoznańskiego domu, gdzie były młociarz awanturował się z małżonką. Mistrz olimpijski z Sydney miał być pod wpływem alkoholu i policjanci zabrali go na izbę wytrzeźwień. We wtorek żona Ziółkowskiego potwierdziła w "Fakcie", że złożyła doniesienie do prokuratury. Nie chciała ujawniać szczegółów sprawy i prosiła o uszanowanie prywatności. Jej zawiadomienie poskutkowało szybką reakcją służb - w środę rano utytułowany polski lekkoatleta został doprowadzony do prokuratury. Poniżej zdjęcia.

Przypomnijmy, że Ziółkowski jest jednym z najbardziej utytułowanych polskich lekkoatletów. W jego dorobku znajduje się m.in. mistrzostwo olimpijskie z Sydney (2000) oraz mistrzostwo świata z Edmonton (2001). Dwukrotnie był wicemistrzem świata - w Helsinkach (2005) i Berlinie (2009). Łącznie pięć razy wystąpił na igrzyskach olimpijskich - od Atlanty (1996) do Londynu (2012). Karierę oficjalnie zakończył w 2016 roku.

Już w trakcie kariery sportowej był aktywny politycznie. Między innymi jako członek honorowego komitetu poparcia Bronisława Komorowskiego przed wyborami prezydenckimi w 2010 i 2015 roku. W 2014 r. bez powodzenia kandydował do sejmiku wielkopolskiego w wyborach samorządowych, ale rok później uzyskał mandat posła VIII kadencji z listy Platformy Obywatelskiej. W Sejmie zasiadał w latach 2015-2019, po czym nie uzyskał poselskiej reelekcji. W 2022 r. oficjalnie odszedł z PO.

