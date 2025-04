Ogłosiła to publicznie

Taki majątek miał Szymon Ziółkowski jako poseł

Szymon Ziółkowski jest jednym z najbardziej utytułowanych polskich lekkoatletów. W jego dorobku znajduje się m.in. mistrzostwo olimpijskie z Sydney (2000) oraz mistrzostwo świata z Edmonton (2001). Dwukrotnie był wicemistrzem świata - w Helsinkach (2005) i Berlinie (2009). Łącznie pięć razy wystąpił na igrzyskach olimpijskich - od Atlanty (1996) do Londynu (2012). Karierę sportową oficjalnie zakończył jako 40-latek w 2016 roku.

Kim jest Szymon Ziółkowski? Osiągnięcia i sylwetka mistrza olimpijskiego z Sydney

Już w jej trakcie był aktywny politycznie, m.in. jako członek honorowego komitetu poparcia Bronisława Komorowskiego przed wyborami prezydenckimi w 2010 i 2015 roku. Po tych drugich Ziółkowski wystartował w tym samym roku w wyborach parlamentarnych z listy Platformy Obywatelskiej. W nich uzyskał mandat posła 8. kadencji i zasiadał w Sejmie w latach 2015-2019.

Po zakończeniu kadencji utytułowany młociarz nie uzyskał reelekcji w kolejnych wyborach, a w 2022 r. oficjalnie opuścił PO. We wrześniu 2019 r. złożył jednak ostatnie poselskie oświadczenie majątkowe, z którego dowiadujemy się, że posiadał wtedy m.in. dom o powierzchni 125 mkw. jako małżeńską wspólność majątkową. Zresztą Ziółkowski wziął na niego kredyt hipoteczny na kwotę ponad 525 tysięcy złotych. Jak wykazał, wartość tego domu wynosiła pod koniec 2019 r. niespełna 600 tys. zł.

Z tego samego oświadczenia wiemy, że były poseł PO otrzymał m.in. ponad 13 tys. zł z tytułu wykorzystania wizerunku mistrza olimpijskiego. Dom nie był też jego jedynym dzielonym mieniem. Ziółkowski posiadał na współwłasność także samochód Suzuki Vitara wyprodukowany w 2017 roku.

Szymon Ziółkowski miał zostać zatrzymany przez policję! Sensacyjne doniesienia mediów

Problemy Ziółkowskiego. Spędził noc na wytrzeźwiałce

We wtorek, 8 kwietnia, polskie media obiegła rano wiadomość o kłopotach Ziółkowskiego. W poniedziałek wieczorem policja zabrała go na izbę wytrzeźwień. Funkcjonariusze zostali wezwani do kłótni domowej przez żonę byłego młociarza i posła. Jako że ten miał być pod wpływem alkoholu, został przewieziony na wytrzeźwiałkę w Poznaniu. Jego żona potwierdziła w "Fakcie" złożenie doniesienia i poinformowała, że sprawa jest w prokuraturze. Na razie Ziółkowskiemu nie przedstawiono jednak żadnych zarzutów.

Znasz tych sportowców, którzy poszli w politykę? Sprawdź swoją pamięć w QUIZIE! Od 7 pytania zaczynają się schody Pytanie 1 z 10 Były piłkarz reprezentacji Grzegorz Lato w latach 2001-2007 zasiadał w Senacie. Z ramienia której partii? PiS PO SLD Polska Partia Przyjaciół Piwa Następne pytanie