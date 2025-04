Szymon Ziółkowski miał zostać zatrzymany przez policję! Sensacyjne doniesienia mediów

Szymon Ziółkowski trafił na izbę wytrzeźwień? Zaskakujące doniesienia

Szymon Ziółkowski to utytułowany polski lekkoatleta. Na przełomie XX i XXI wieku zdobył najważniejsze trofea w rzucie młotem – w 2000 roku sięgnął po złoto igrzysk olimpijskich, a rok później zdobył złoto mistrzostw świata. Do tego zdobywał jeszcze dwa srebrne medali mistrzostw świata oraz brąz mistrzostw Europy. Po zakończeniu kariery sportowej Ziółkowski postanowił pójść w stronę polityki i nawet został wybrany do sejmu z ramienia Platformy Obywatelskiej, którą opuścił w 2022 roku. Obecnie wrócił do sportu i został trenerem Pawła Fajdka.

Jak podaje „Przegląd Sportowy Onet”, Szymon Ziółkowski w poniedziałek, 7 kwietnia, nabawił się niemałych kłopotów. Według nieoficjalnych informacji portalu policjanci ze Swarzędza zostali wezwani do kłótni domowej 7 kwietnia około godziny 19. Szymon Ziółkowski miał być nietrzeźwy podczas zatrzymania, dlatego też po wizycie na komendzie miał został przewieziony na izbę wytrzeźwień w Poznaniu. Jak przekazał „Przegląd Sportowy Onet”, informacji tych póki co nie udało się potwierdzić oficjalnie ani na policji, ani u samego Ziółkowskiego.

