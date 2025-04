Klaudia Siciarz zakończyła karierę. Radykalny krok 27-latki

Płotkarka Klaudia Siciarz zakończyła sportową karierę. "Drodzy kibice, nie zobaczycie mnie już w roli zawodniczki na imprezach lekkoatletycznych. Czas na nowy rozdział" - napisała na Instagramie. 27-letnia Siciarz w kilku ostatnich sezonach regularnie była powoływana do reprezentacji Polski. Uczestniczyła w mistrzostwach świata i Europy oraz igrzyskach olimpijskich w Tokio.

"Informuje Was o tym z ciężkim sercem, ale i ogromną wdzięcznością. Były to niesamowite lata pełne wyzwań, emocji i niezapomnianych chwil. Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierali na tej drodze" - przekazała lekkoatletka.

Kim jest Klaudia Siciarz? Osiągnięcia

Siciarz zdobyła trzy medale międzynarodowych czempionatów. W 2017 roku w biegu na 100 m ppł wywalczyła brąz mistrzostw Europy juniorów we włoskim Grosseto. Dwa lata później podczas ME do lat 23 w szwedzkim Gavle była druga na 100 m ppł i trzecia w sztafecie 4x100 m. Ostatnią wielką imprezą, w której uczestniczyła, były mistrzostwa Europy w Rzymie w czerwcu 2024 roku.

Siciarz życiową formę osiągnęła w 2019 roku. Uzyskała wtedy najlepsze wyniki w biegu na 100 m ppł - 12,82 i 60 m ppł – 7,95. "Choć zamykam drzwi do jednego rozdziału, otwieram nowe, które również będą związane ze sportem. Bądźcie ze mną w tej nowej podróży, już niebawem podzielę się z Wami nowymi projektami" - zakończyła.

Jakub Szymański o roli faworyta i złocie HME Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.